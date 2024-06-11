В Перми открыли мемориальную доску Императору Александру Первому

Сегодня, 10 июня, в Перми состоялось торжественное открытие мемориальной доски Императору Александру Первому. Информацию об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Памятную доску установили на здании Администрации города Перми (ул. Ленина, 23) со стороны ул. Сибирской, где во время визита в город останавливался имперский правитель. Мемориал приурочен к 200-летию посещения Перми Императором — следует из сообщения ведомства.
Объект установлен по инициативе Администрации губернатора Пермского края, Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества, Пермского регионального отделения Российского военно-исторического общества при поддержке Пермской митрополии Русской Православной Церкви и Администрации города Перми. Отмечается, что установка памятного мемориала — это дань памяти представителям Императорского Дома Романовых.