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Бриг с алыми парусами вошел в Петербург и уже стоит в Неве. Любуйтесь фотографиями

Бриг с алыми парусами вошел в Петербург и уже стоит в Неве.

Петербург готовится к празднику выпускников «Алые паруса». Бриг «Россия» ночью 11 июня вошел в город и теперь стоит в Неве между домиком Петра и Летним садом.

На мачтах видно алые паруса. В предыдущие годы бриг вставал у Петропавловской крепости.

Праздник выпускников «Алые паруса» состоится 28 июня. А до этого будут репетиции, в том числе в ночь на 12 и 13 июня. В центре Петербурга из-за репетиций будут действовать масштабные ограничения движения с закрытием проезда по Дворцовому и Троицкому мостам — смотрите схемы на «Фонтанке».

Из бюджета Петербурга в этом году на организацию праздника выделено 34 920 000 рублей, как и год назад. В прошлом году его посетили почти 1,3 млн человек, в том числе более 52 тысяч выпускников.

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