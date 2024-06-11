В ВОЗ заявили, что миру нужно готовиться к новой пандемии

«Болезнь X» после пандемии ковида — лишь вопрос времени, и мир должен готовиться к ней. Об этом заявил глава офиса Всемирной организации здравоохранения в России Батыр Бердыклычев.
— В мире существует огромное количество вирусов и бактерий, которые имеют способность к изменению своих свойств, мутированию. Условием для возникновения пандемий будет возникновение такого вируса или бактерии, любого патогена, который может обладать способностью передачи этой инфекции от человека к человеку в условиях отсутствия иммунитета, особенно популяционного иммунитета, — добавил представитель ВОЗ.
— Учёные всего мира, эпидемиологи, эксперты сходятся во мнении, что это совершенно реальная угроза. Это только вопрос времени. Поэтому важная задача — быть готовым к такой ситуации, к так называемой болезни Х, — подчеркнул он.