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В ВОЗ заявили, что миру нужно готовиться к новой пандемии

«Болезнь X» после пандемии ковида — лишь вопрос времени, и мир должен готовиться к ней.

Источник: Комсомольская правда

«Болезнь X» после пандемии ковида — лишь вопрос времени, и мир должен готовиться к ней. Об этом заявил глава офиса Всемирной организации здравоохранения в России Батыр Бердыклычев.

— В мире существует огромное количество вирусов и бактерий, которые имеют способность к изменению своих свойств, мутированию. Условием для возникновения пандемий будет возникновение такого вируса или бактерии, любого патогена, который может обладать способностью передачи этой инфекции от человека к человеку в условиях отсутствия иммунитета, особенно популяционного иммунитета, — добавил представитель ВОЗ.

— Учёные всего мира, эпидемиологи, эксперты сходятся во мнении, что это совершенно реальная угроза. Это только вопрос времени. Поэтому важная задача — быть готовым к такой ситуации, к так называемой болезни Х, — подчеркнул он.

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