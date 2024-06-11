Четыре первых выпускника в Кузбассе набрали 200 баллов по ЕГЭ

По данным Министерства образования Кузбасса, в Кузбассе четыре выпускника сдали ЕГЭ на 200 баллов. Пока подвели лишь промежуточные итоги по результатам сдачи госэкзамена. Всего его сдают 9 962 человека в 76 пунктах.
«На сегодняшний день 84 школьника сдали государственный экзамен на 100 баллов, такой результат демонстрирует высокое качество подготовки», — сообщила министр образования Кузбасса Софья Балакирева.
Всего в регионе ЕГЭ по химии сдавали 1 313 человек, по географии — 287, по литературе — 649. Сто баллов по химии получили 22 человека, по русскому языку — 37 выпускников, по литературе — 13, по географии — один человек. Власти отмечают значительное увеличение стобалльников по математике профильного уровня — 15 человек (в прошлом году не было ни одного).
Самым популярным предметом по выбору остается обществознание (4,1 тыс. школьников выбрали его), информатика (2 тыс.), физика (1,2 тыс.), история (1,5 тыс.) и биология (1,7 тыс.) Основной период сдачи госэкзамена завершится 5 июля.