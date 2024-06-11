Четыре первых выпускника в Кузбассе набрали 200 баллов по ЕГЭ

Всего в регионе ЕГЭ по химии сдавали 1 313 человек, по географии — 287, по литературе — 649. Сто баллов по химии получили 22 человека, по русскому языку — 37 выпускников, по литературе — 13, по географии — один человек. Власти отмечают значительное увеличение стобалльников по математике профильного уровня — 15 человек (в прошлом году не было ни одного).