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Премьера фильма, снятого в Перми, состоится 11 июля

Пермяки смогут увидеть знакомые виды города.

Премьера фильма «Культурная комедия», который снимали в Перми, покажут 11 июля. Эту информацию сообщили «Комсомолке» в министерстве культуры Пермского края.

Пермяки смогут увидеть знакомые виды города: набережная Камы, Пермский театр оперы и балета, Пермская художественная галерея. В частности, в массовой сцене у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу приняло участие больше 250 жителей краевой столицы. Также в фильме зрители увидят музыкантов Пермского губернского оркестра. Съемки фильма проходили прошлым летом.

Сюжет фильма крутится вокруг циничного пермского чиновника Виктора Летаева, который курирует дорожное строительство и привык всегда добиваться своего. Он знает и любит свое дело, но не интересуется ничем другим. Но циничное мировоззрение меняется, когда новым вектором развития региона становятся культура и искусство. Теперь, чтобы усидеть в кресле чиновника, ему предстоит изучить культурное наследие Пермского края.

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