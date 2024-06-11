Премьера фильма, снятого в Перми, состоится 11 июля

Сюжет фильма крутится вокруг циничного пермского чиновника Виктора Летаева, который курирует дорожное строительство и привык всегда добиваться своего. Он знает и любит свое дело, но не интересуется ничем другим. Но циничное мировоззрение меняется, когда новым вектором развития региона становятся культура и искусство. Теперь, чтобы усидеть в кресле чиновника, ему предстоит изучить культурное наследие Пермского края.