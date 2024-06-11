Коммунальные службы города переведены на круглосуточное дежурство

Петр Бирюков призвал москвичей быть внимательнее в непогоду, соблюдать правила личной безопасности, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует быть особенно аккуратными на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.