Коммунальные службы города переведены на круглосуточное дежурство

«Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, который предусматривает круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания», — отметил Петр Бирюков.
Согласно прогнозу синоптиков, 11 и 12 июня в столице ожидаются ливневые дожди, которые будут сопровождаться градом, грозой, усилением ветра до 18 метров в секунду. За двое суток может выпасть более 80 процентов месячной нормы осадков.
Горожан информируют об ухудшении погоды с помощью средств массовой информации и информационных табло. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона предупреждают о непогоде людей в зонах отдыха и городских парках. Заранее проведена проверка систем водоотведения, организована очистка водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. В местах возможного скопления воды размещены аварийные бригады с водооткачивающей техникой.
Кроме того, в Москве усилили контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенностью инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. В состояние готовности привели личный состав пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.
Петр Бирюков призвал москвичей быть внимательнее в непогоду, соблюдать правила личной безопасности, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует быть особенно аккуратными на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.