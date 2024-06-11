Семь новых автобусных полос появится в Астане

В данный момент на этом участке ведутся работы по нанесению дорожной разметки для общественного транспорта.
«Это первая из семи полос Bus Lane, которые планируется ввести в этом году в городе. Как уже сообщали ранее, выделенные полосы будут введены по проспекту Мәңгілік ел, проспекту Туран, проспекту Тәуелсіздік, улице Керей, Жанибек хандар, проспекту Улы Дала, проспекту Кошкарбаев».
Отмечается, что движение общественного транспорта по Bus Lane позволит сократить время проезда, интервал времени ожидания автобусов пассажирами на остановочных пунктах. Также это будет способствовать беспрепятственному движению карет скорой помощи, спецслужб и пожарной техники.