Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семь новых автобусных полос появится в Астане

Как сообщает City Transportation Systems, по улице Айтматова в ночь с 15-го на 16-е июня будет введена выделенная полоса для общественного транспорта Bus Lane. Выделенная полоса с общей протяженностью 10,5 километра появится на участке от улицы Косшыгулулы до улицы Молдагалиева, передает Tengri Auto.

В данный момент на этом участке ведутся работы по нанесению дорожной разметки для общественного транспорта.

«Это первая из семи полос Bus Lane, которые планируется ввести в этом году в городе. Как уже сообщали ранее, выделенные полосы будут введены по проспекту Мәңгілік ел, проспекту Туран, проспекту Тәуелсіздік, улице Керей, Жанибек хандар, проспекту Улы Дала, проспекту Кошкарбаев».

сообщает оператор по управлению транспортным комплексом.

Отмечается, что движение общественного транспорта по Bus Lane позволит сократить время проезда, интервал времени ожидания автобусов пассажирами на остановочных пунктах. Также это будет способствовать беспрепятственному движению карет скорой помощи, спецслужб и пожарной техники.