Семь новых автобусных полос появится в Астане

Как сообщает City Transportation Systems, по улице Айтматова в ночь с 15-го на 16-е июня будет введена выделенная полоса для общественного транспорта Bus Lane. Выделенная полоса с общей протяженностью 10,5 километра появится на участке от улицы Косшыгулулы до улицы Молдагалиева, передает Tengri Auto.