Когда спадет жара в Алматы и Шымкенте

Астана
- 12 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Днем порывы ветра могут достигать 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−14, днем 17−19 тепла.
- 13 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ожидается сильный ветер. Температура воздуха ночью 13−15, днем 23−25 тепла.
- 14 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Температура воздуха ночью 13−15, днем 25−27 тепла.
Алматы
- 12 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы могут достигать 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−22, днем 29−31 тепла.
13—14 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы могут достигать 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−19, днем 26−28 тепла.
Шымкент
- 12 июня: переменная облачность, без осадков. Сильный ветер. Температура воздуха ночью 18−20, днем 34−36 тепла.
- 13 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 18−20, днем 30−32 тепла.
- 14 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 16−18, днем 30−32 тепла.