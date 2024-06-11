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Когда спадет жара в Алматы и Шымкенте

Синоптики РГП «Казгидромет» представили прогноз погоды на 12, 13 и 14 июня 2024 года в трех мегаполисах страны. Специалисты заверяют, что в Алматы и Шымкенте станет чуть прохладнее. В столице же по-прежнему идут дожди, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +18° 4 м/с 77% 755 мм рт. ст. +20°
Источник: pixabay

Астана

  • 12 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Днем порывы ветра могут достигать 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−14, днем 17−19 тепла.
  • 13 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ожидается сильный ветер. Температура воздуха ночью 13−15, днем 23−25 тепла.
  • 14 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Температура воздуха ночью 13−15, днем 25−27 тепла.

Алматы

  • 12 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы могут достигать 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−22, днем 29−31 тепла.
  • 13—14 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы могут достигать 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−19, днем 26−28 тепла.

Шымкент

  • 12 июня: переменная облачность, без осадков. Сильный ветер. Температура воздуха ночью 18−20, днем 34−36 тепла.
  • 13 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 18−20, днем 30−32 тепла.
  • 14 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 16−18, днем 30−32 тепла.