Когда спадет жара в Алматы и Шымкенте

Синоптики РГП «Казгидромет» представили прогноз погоды на 12, 13 и 14 июня 2024 года в трех мегаполисах страны. Специалисты заверяют, что в Алматы и Шымкенте станет чуть прохладнее. В столице же по-прежнему идут дожди, сообщает Zakon.kz.