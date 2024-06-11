В Новосибирске 4 автобуса и маршрутка будут ходить по временной схеме из-за замены теплотрассы

В Ленинском районе Новосибирска изменятся схемы движения четырёх автобусов и одной маршрутки. Информацию об этом во вторник, 11 июня распространил пресс-центр мэрии мегаполиса.
Как сообщается, для проведения технического перевооружения магистральной теплосети закрывается проезжая часть улицы Пархоменко на участке от Новосибирской до Пермской.
В связи с этим автобусы №№ 5, 12, 43 и 60, а также маршрутка № 63 будут ходить в объезд закрытого участка в прямом и обратном направлениях.
Кроме того, ещё один участок Пархоменко в районе дома № 72 между Пермской и Троллейной будет сужен на 7 метров. В связи с этим с 13 июня по 13 июля на 20 метров по ходу движения будет перенесена остановка «Ул. Пархоменко», расположенная по чётной стороне улицы.
«Посадка и высадка пассажиров будет организована в соответствии с временным расположением остановки», — уточнили в мэрии.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в трёх районах Новосибирска ограничили движение для ремонта теплотрасс.