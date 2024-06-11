В Новосибирске 4 автобуса и маршрутка будут ходить по временной схеме из-за замены теплотрассы

Кроме того, ещё один участок Пархоменко в районе дома № 72 между Пермской и Троллейной будет сужен на 7 метров. В связи с этим с 13 июня по 13 июля на 20 метров по ходу движения будет перенесена остановка «Ул. Пархоменко», расположенная по чётной стороне улицы.