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Минобр назвал результаты второго ЦЭ

МИНСК, 11 июн — Sputnik. Стали известны результаты второго централизованного экзамена — по русскому или белорусскому языку, сообщили в пресс-службе Минобразования.

Источник: Sputnik.by

Испытание проходило 30 мая, участие в экзамене приняли более 55 тысяч выпускников. Большая часть — 44 тысячи — сдавала русский язык.

В итоге 100 баллов получили 469 школьников: 292 отличника по русскому языку и 117 по белорусскому. Нулевых результатов при этом зафиксировано не было.

Средний тестовый балл по русскому языку составил 63,3. По белорусскому — 61,7.

Результаты первого ЦЭ

Ранее были опубликованы результаты первого централизованного экзамена — по любому предмету на выбор. Ученики смогли сдать один из 13 профильных предметов.

Максимально возможные 100 баллов получили 636 школьников из 55 тысяч принявших участие в испытании. Ноль баллов получили 64 человека.

Минобр напомнил, что выпускники, которые не смогли сдать ЦЭ в основные дни, смогут пройти его в резервные — 21 и 23 июня. Регистрация будет проходить по 14 июня включительно.

образование