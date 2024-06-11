Минобр назвал результаты второго ЦЭ

Испытание проходило 30 мая, участие в экзамене приняли более 55 тысяч выпускников. Большая часть — 44 тысячи — сдавала русский язык.
В итоге 100 баллов получили 469 школьников: 292 отличника по русскому языку и 117 по белорусскому. Нулевых результатов при этом зафиксировано не было.
Средний тестовый балл по русскому языку составил 63,3. По белорусскому — 61,7.
Результаты первого ЦЭ
Ранее были опубликованы результаты первого централизованного экзамена — по любому предмету на выбор. Ученики смогли сдать один из 13 профильных предметов.
Максимально возможные 100 баллов получили 636 школьников из 55 тысяч принявших участие в испытании. Ноль баллов получили 64 человека.
Минобр напомнил, что выпускники, которые не смогли сдать ЦЭ в основные дни, смогут пройти его в резервные — 21 и 23 июня. Регистрация будет проходить по 14 июня включительно.