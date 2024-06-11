В Новокузнецке произошла очередная авария с карьерным самосвалом

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил об очередной аварии с карьерным самосвалом на городской дороге.
«Большегрузы не только портят городские дороги, но и создают опасные аварийные ситуации. Неоднократно получали жалобы на то, что грузовозы не соблюдают нормы ПДД, летят на огромной скорости, создавая угрозу жизни водителей и пешеходов. При этом собственники данных автомобилей продолжают игнорировать наши обращения и нарушают установленные городские нормы», — пишет глава города.
Он добавляет, что фиксировать нарушения власти продолжают и передают их в полицию. Накануне поймали водителя, который ехал по запрещённому для большегрузов Байдаевскому мосту. Мост находится в аварийном состоянии, поэтому проезд по нему опасен. Мужчина же хотел завесить номера и ехать дальше. Информацию о нарушителе передали в правоохранительные органы.