Три пляжа забраковали в Воронеже для купания

В конце мая 2024 года представители Роспотребнадзора взяли пробы на водоемах Воронежской области. Они были исследованы на санитарно-химические, санитарно-биологические и вирусологические показатели безопасности. В трех местах качество воды не соответствовало гигиеническим нормативам. Санитарно-химические показатели были превышены на следующих пляжах: