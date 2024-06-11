Три пляжа забраковали в Воронеже для купания

Все три точки касаются воронежского водохранилища.
В конце мая 2024 года представители Роспотребнадзора взяли пробы на водоемах Воронежской области. Они были исследованы на санитарно-химические, санитарно-биологические и вирусологические показатели безопасности. В трех местах качество воды не соответствовало гигиеническим нормативам. Санитарно-химические показатели были превышены на следующих пляжах:
в районе санатория имени Горького (в 1,2 километра северо-западнее ж/д моста) — здесь превышение химического потребления кислорода (ХПК) составило 1,4 раза;место массового отдыха в районе парка «Дельфин» — превышение ХПК в 1,04 раза, пляж в районе парка «Алые паруса» на Арзамасской, 4 Л — превышение ХПК в 1,2 раза.
Напомним, что ХПК — это показатель степени загрязнения водоема органическими веществами как природного, так и техногенного порядка. На ХПК влияют промышленные сточные воды, хозяйственно бытовые стоки, и смывы грязных почв с поверхности земли, которые попадают в водохранилище.
Роспотребнадзор не рекомендует купаться в вышеназванных местах.