Онколог рассказала женщинам, как обнаружить у себя опухоль

По ее словам, односторонняя боль в груди может быть признаком новообразования. Исакова также разъяснила, что существует несколько видов мастодинии (боли в молочной железе), которые различаются по характеру болей и причинам их возникновения. Например, циклическая мастодиния связана с менструальным циклом и проявляется двусторонними болями перед менструацией. Ациклическая мастодиния не связана с циклом и может быть вызвана различными причинами, включая доброкачественные образования или травмы. В таких случаях женщинам назначают УЗИ или маммографию для уточнения диагноза.