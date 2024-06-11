Онколог рассказала женщинам, как обнаружить у себя опухоль

Суна Искова сообщила, что односторонняя боль в груди у женщин указывает на опухоль.
Регулярный скрининг молочных желез помогает выявить онкологические заболевания на раннем этапе. Об этом заявила врач-онколог медицинской компании СберЗдоровье Суна Исакова.
«Чтобы не пропустить онкопатологию на ранних стадиях, необходимо периодически проходить скрининг — делать маммографию с 40 лет один раз в два года», — заявила Искова в беседе с «Газетой.ru». Она отметила, что при наличии онкологических заболеваний в семейном анамнезе — ежегодно стоит делать маммографию.
По ее словам, односторонняя боль в груди может быть признаком новообразования. Исакова также разъяснила, что существует несколько видов мастодинии (боли в молочной железе), которые различаются по характеру болей и причинам их возникновения. Например, циклическая мастодиния связана с менструальным циклом и проявляется двусторонними болями перед менструацией. Ациклическая мастодиния не связана с циклом и может быть вызвана различными причинами, включая доброкачественные образования или травмы. В таких случаях женщинам назначают УЗИ или маммографию для уточнения диагноза.