Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Онколог рассказала женщинам, как обнаружить у себя опухоль

Регулярный скрининг молочных желез помогает выявить онкологические заболевания на раннем этапе. Об этом заявила врач-онколог медицинской компании СберЗдоровье Суна Исакова.

Суна Искова сообщила, что односторонняя боль в груди у женщин указывает на опухоль.

Регулярный скрининг молочных желез помогает выявить онкологические заболевания на раннем этапе. Об этом заявила врач-онколог медицинской компании СберЗдоровье Суна Исакова.

«Чтобы не пропустить онкопатологию на ранних стадиях, необходимо периодически проходить скрининг — делать маммографию с 40 лет один раз в два года», — заявила Искова в беседе с «Газетой.ru». Она отметила, что при наличии онкологических заболеваний в семейном анамнезе — ежегодно стоит делать маммографию.

По ее словам, односторонняя боль в груди может быть признаком новообразования. Исакова также разъяснила, что существует несколько видов мастодинии (боли в молочной железе), которые различаются по характеру болей и причинам их возникновения. Например, циклическая мастодиния связана с менструальным циклом и проявляется двусторонними болями перед менструацией. Ациклическая мастодиния не связана с циклом и может быть вызвана различными причинами, включая доброкачественные образования или травмы. В таких случаях женщинам назначают УЗИ или маммографию для уточнения диагноза.

здоровье