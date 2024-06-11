Хедлайнером краевого «Бала выпускников 2024» в Перми станет Кирилл Скрипник

В Перми на городской эспланаде 27 июня состоится «Бал выпускников 2024». Его участниками станут 5 тыс. вчерашних школьников, их родители и педагоги из всех 43 муниципалитетов Пермского края. Хедлайнером встречи будет известный исполнитель Кирилл Скрипник со своей «парой потертых джинс».
Выпускники 2024 года начнут собираться в Перми с 13:30, их будет ждать торжественный обед. Затем ребята переместятся на эспланаду, где с 16:30 до 19:00 состоится одно из главных событий их жизни «Бал выпускников». Для ребят пройдут различные мероприятия, главным из них с 18:00 станет выступление Кирилла Скрипника.
Кирилл Скрипник стал известен после участия в песенном шоу «Голос». В команде Леонида Агутина он дошел полуфинала. В 2022 году Кирилл стал артистом музыкального лейбла Black Star. В число его популярных композиций входят: «Пара потертых джинс», «Если б я мог», «В городах», «Выпускной», «Влюбись» и другие.
В 2024 году 474 школы Прикамья окончат 9 238 одиннадцатиклассников и 31 530 девятиклассников, а также 21 233 учащихся 67 техникумов и колледжей края. В Пермском крае выпускные вечера пройдут с 25 по 29 июня. (12+).
Краевой «Бал выпускников 2024» войдет в события фестиваля «Город встреч». В Перми 16 июня откроется новый сезон летнего фестиваля. В этот день на Речном вокзале с борта круизного теплохода выступят Владимир Пресняков и Наталья Подольская.