Хедлайнером краевого «Бала выпускников 2024» в Перми станет Кирилл Скрипник

Выпускники 2024 года начнут собираться в Перми с 13:30, их будет ждать торжественный обед. Затем ребята переместятся на эспланаду, где с 16:30 до 19:00 состоится одно из главных событий их жизни «Бал выпускников». Для ребят пройдут различные мероприятия, главным из них с 18:00 станет выступление Кирилла Скрипника.