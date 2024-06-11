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Дожди с грозами и градом вернутся в Воронежскую область

Днем в среду, 12 июня, в Воронеже и районах области вновь ожидаются кратковременные дожди и грозы, сообщается в прогнозе регионального гидрометцентра. По информации прогностической карты для Центрального федерального округа, в области установлен желтый уровень погодной опасности.

Сейчас в Ричмонде: +22° 5 м/с 60% 756 мм рт. ст. +20°

В четверг, 13 июня, ночью ожидаются небольшие осадки, а днем в отдельных районах прогнозируют грозы и град. В столице Черноземья грозы не ожидается, но возможен кратковременный дождь. Скорость ветра составит 7−12 м/сек.

На следующий день, 14 июня, в регионе местами пройдут небольшие дожди, но в областном центре существенных осадков не прогнозируют.

Осадки будут сопровождаться сильной жарой — РИА «Воронеж» писало, что днем 12 июня в отдельных районах области воздух может прогреться до +35 градусов.