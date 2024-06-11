Дожди с грозами и градом вернутся в Воронежскую область

Днем в среду, 12 июня, в Воронеже и районах области вновь ожидаются кратковременные дожди и грозы, сообщается в прогнозе регионального гидрометцентра. По информации прогностической карты для Центрального федерального округа, в области установлен желтый уровень погодной опасности.