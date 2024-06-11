Мосты в Петербурге начнут разводить раньше из-за подготовки к «Алым парусам»

28 июня в Петербурге состоится праздник «Алые паруса», которого с нетерпением ждут выпускники со всей России. В этом году главной темой городского события станет Год семьи, в связи с чем сцену представят в виде дерева с огромной кроной. До начала торжественного мероприятия еще больше двух недель, однако город уже приступил к масштабной подготовке. Последняя, сегодня, 11 июня, затронет Дворцовый и Троицкий мосты. О подробностях сообщила пресс-служба «Мостотреста».