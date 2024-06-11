Мосты в Петербурге начнут разводить раньше из-за подготовки к «Алым парусам»

28 июня в Петербурге состоится праздник «Алые паруса», которого с нетерпением ждут выпускники со всей России. В этом году главной темой городского события станет Год семьи, в связи с чем сцену представят в виде дерева с огромной кроной. До начала торжественного мероприятия еще больше двух недель, однако город уже приступил к масштабной подготовке. Последняя, сегодня, 11 июня, затронет Дворцовый и Троицкий мосты. О подробностях сообщила пресс-служба «Мостотреста».
— В связи с проведением репетиций «Алых парусов» изменится время разводки мостов через Неву. Так, в ночь с 11 на 12 июня Дворцовый мост будет разведен с 21:35 до 02:50 и с 03:10 до 04:55 часов, Троицкий — с 21:35 до 04:50. Остальные переправы разведут по графику, — уточнили в компании.
Жителей и гостей Северной столицы призвали заранее планировать свой маршрут. Ведь одним днем подготовка не ограничится.
Так, в ночь с 12 на 13 июня Дворцовый мост снова будут разводить — с 22:05 до 02:40 часов, Троицкий — с 22:05 до 02:15. Это же процедуре подвергнут Благовещенский мост — с 02:00 до 02:30.
Напомним, накануне, 10 июня, организаторы «Алых парусов» заявили, что сцена станет самой технически оснащенной за последние годы. Конструкцию оборудуют множеством подъемных устройств, платформ, подвесных механизмов и парящими в воздухе декорациями. Ее монтаж на Дворцовой площади начнется в ближайшее время.