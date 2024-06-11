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В Самарской области не будут продавать алкоголь 28 июня из-за школьных выпускных

В некоторых городах и районах Самарской области вводят запрет на продажу алкоголя.

Источник: РИА "Новости"

В Самарской области не будут продавать алкоголь 28 июня. Причина — проведение выпускных вечеров в школах. Соответствующие документы опубликованы на сайте регионального правительства.

Впрочем, запрет касается не всех городов и районов. Так, с 08.00 до 23.00 28 июня алкоголь не будут продавать в Тольятти и Жигулевске. Исключением являются кафе и рестораны, где в меню есть алкоголь.

Также запрет на продажу алкоголя установили в Большечерниговском районе. В Большой Черниговке его не будут продавать целых два дня — 28 и 29 июня с 08.00 до 23.00. А 28 июня запрет будет действовать в поселках Шумовский, Восточный, Глушицкий, Краснооктябрьский, Аверьяновский, Иргизский, Пензено, Поляков, в селах Августовка, Новый Камелик, Украинка.