В Волгоградской области объявлен чрезвычайный уровень пожароопасности

По информации регионального управления МЧС России, с 11 июня и до конца суток 12 июня в юго-восточных, в отдельных северо-западных (Даниловский), юго-западных (Котельниковский, Октябрьский) районах Волгоградской области и в самом областном центре чрезвычайно пожароопасно. Объявлен 5-й класс горимости леса.