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В Волгоградской области объявлен чрезвычайный уровень пожароопасности

В настоящее время в регионе установилась сильная жара. Такая погода способствует повышению риска пожаров.

Источник: телеграм-канал

По информации регионального управления МЧС России, с 11 июня и до конца суток 12 июня в юго-восточных, в отдельных северо-западных (Даниловский), юго-западных (Котельниковский, Октябрьский) районах Волгоградской области и в самом областном центре чрезвычайно пожароопасно. Объявлен 5-й класс горимости леса.

Ситуация в Иловлинском, Клетском, Камышинском, Котовском и Калачевском районах оценивается как 4-й класс пожароопасности.

В таких условиях жителям региона следует соблюдать особую осторожность, отказаться от посещения лесов, не разжигать костры, чтобы не допустить природных пожаров.

При обнаружении возгорания следует немедленно сообщить об этом по телефону 101.

пожары