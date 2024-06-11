День России в Нижнем Новгороде: куда сходить, что посмотреть

Мероприятия пройдут на центральных улицах, в парках, музеях и кинотеатрах.
Площадь Минина и Пожарского.
Центральная площадь города станет главной локацией праздника. В программе этнофестиваль «Действие» с ярмаркой и гастрономическим шоу, профориентация для студентов от 25 вузов и концерт.
На главной сцене выступят местные исполнители, участники «Голоса» и «Синей птицы», ансамбль «Любава», Дмитрий Певцов, исполнители песен Бориса Мокроусова, группы «Чкалов», DABRO и «Еще не вечер».
Улица Большая Покровская.
На главной прогулочной улице весь день будут работать интерактивные площадки от художников, спортсменов и благотворительных организаций. Вечером от стадиона «Динамо» до главной сцены проследует Парад национальностей.
Парки.
Весь день в парке «Швейцария» будут проходить концерты Росгвардии, народных ансамблей, местных исполнителей. Хедлайнером станет Ольга Кормухина.
Также днем проведут разминку, зарядку, занятия по чир-спорту, мастер-классы, игры для детей и историческую лекцию.
В городских парках праздничная программа начнется днем и продлится до позднего вечера. Организаторы анонсируют концерты и анимационную программу для детей.
Так, в «Светлоярском» парке состоится концерт и мастер классы, на Щелоковском хуторе — лекция-концерт, а в Парке Победы — тематическая экскурсия.
Музеи.
В Домике Каширина днем состоится лекция «Вспоминая давно забытое» по повестям Максима Горького в рамках новой выставки «У порога великих тайн».
Также пройдет открытых дверей в музее-квартире А. Д. Сахарова с обзорной экскурсией, а в кинотеатре «Смена» — благотворительный кинопоказ.
Кроме того, Дворец культуры имени С. Орджоникидзе организует концерт номинантов Арт-фестиваля рабочей и творческой молодежи «РиТМ» вечером на бульваре Авиастроителей.
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Напомним, вход в Нижегородский кремль 12 июня будет организован через Кладовую и Ивановскую башни.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что работа автобусов и метро изменится в Нижнем Новгороде из-за Дня России. Площадь Минина и Пожарского, а также прилегающие улицы будут перекрыты для движения транспорта.