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День России в Нижнем Новгороде: куда сходить, что посмотреть

День России отметят на 12 площадках в Нижнем Новгороде. Главной из них станет площадь Минина и Пожарского. Редакция сайта pravda-nn.ru публикует программу праздника.

Источник: РИА "Новости"

Мероприятия пройдут на центральных улицах, в парках, музеях и кинотеатрах.

Площадь Минина и Пожарского.

Центральная площадь города станет главной локацией праздника. В программе этнофестиваль «Действие» с ярмаркой и гастрономическим шоу, профориентация для студентов от 25 вузов и концерт.

На главной сцене выступят местные исполнители, участники «Голоса» и «Синей птицы», ансамбль «Любава», Дмитрий Певцов, исполнители песен Бориса Мокроусова, группы «Чкалов», DABRO и «Еще не вечер».

Улица Большая Покровская.

На главной прогулочной улице весь день будут работать интерактивные площадки от художников, спортсменов и благотворительных организаций. Вечером от стадиона «Динамо» до главной сцены проследует Парад национальностей.

Парки.

Весь день в парке «Швейцария» будут проходить концерты Росгвардии, народных ансамблей, местных исполнителей. Хедлайнером станет Ольга Кормухина.

Также днем проведут разминку, зарядку, занятия по чир-спорту, мастер-классы, игры для детей и историческую лекцию.

В городских парках праздничная программа начнется днем и продлится до позднего вечера. Организаторы анонсируют концерты и анимационную программу для детей.

Так, в «Светлоярском» парке состоится концерт и мастер классы, на Щелоковском хуторе — лекция-концерт, а в Парке Победы — тематическая экскурсия.

Музеи.

В Домике Каширина днем состоится лекция «Вспоминая давно забытое» по повестям Максима Горького в рамках новой выставки «У порога великих тайн».

Также пройдет открытых дверей в музее-квартире А. Д. Сахарова с обзорной экскурсией, а в кинотеатре «Смена» — благотворительный кинопоказ.

Кроме того, Дворец культуры имени С. Орджоникидзе организует концерт номинантов Арт-фестиваля рабочей и творческой молодежи «РиТМ» вечером на бульваре Авиастроителей.

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Напомним, вход в Нижегородский кремль 12 июня будет организован через Кладовую и Ивановскую башни.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что работа автобусов и метро изменится в Нижнем Новгороде из-за Дня России. Площадь Минина и Пожарского, а также прилегающие улицы будут перекрыты для движения транспорта.