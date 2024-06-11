Тина Канделаки восхитилась Нижним Новгородом после приема БРИКС

«Я всегда говорила, что наше будущее здесь, в России, что рано или поздно отношение переломится и модно будет жить здесь, а не далеко за западной речкой. И вот это время наступает. Нет лучше дипломатии, чем дипломатия закатов над Волгой», — прокомментировала журналистка.