Тина Канделаки восхитилась Нижним Новгородом после приема БРИКС

По ее словам, Нижний Новгород активно развивается, еще 10 лет назад столицу ПФО никто не воспринимал, как город мирового уровня. Сейчас же его посетили министры БРИКС вместе с Сергеем Лавровым, Марией Захаровой и гостями дипломатического форума.
«Столица закатов плавно вошла в перечень мегаполисов, которые обсуждают и которыми восхищаются», — уверена Канделаки.
Общественная деятельница подчеркнула, что в Нижнем Новгороде увидели настоящую Россию и восхитились городом ЮАР, Китай, Саудовская Аравия, Бразилия, Индия, Египет, Эфиопия, гости из Ирана, Таиланда, Казахстана, Беларуси.
«Я всегда говорила, что наше будущее здесь, в России, что рано или поздно отношение переломится и модно будет жить здесь, а не далеко за западной речкой. И вот это время наступает. Нет лучше дипломатии, чем дипломатия закатов над Волгой», — прокомментировала журналистка.
Тина Канделаки добавила, что этот визит высоких гостей будет не последним для Нижнего Новгорода.
«Россия жива не только столицами и восточным колоритом Казани, и Глеб Никитин вместе со своей командой это наглядно показали», — заключила она.
Напомним, в этом году в Нижнем Новгороде в рамках председательства России в БРИКС запланирован ряд мероприятий. Первым событием стал международный форум, посвященный вопросам противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, правительство региона уделяет большое внимание комплексному развитию сотрудничества с другими странами.
В июне в Нижнем Новгороде состоится заседание министров иностранных дел и министров окружающей среды стран БРИКС.