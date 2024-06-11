В Калининградской области определены первые десять стобалльников по ЕГЭ

В экзаменационных испытаниях участвовали более 900 человек. ЕГЭ по химии сдавали 502 выпускника, четыре из которых набрали наивысший балл. Еще семь школьников набрали 99 баллов, а 40 — более 90. Средний балл по химии в этом году составил 63 балла.
В сдаче ЕГЭ по литературе участвовали 384 человека. В прошлом году получить максимальный результат по этому предмету смогли лишь два школьника. В этом сто баллов по предмету набрали пять выпускников, трое из которых — учащиеся школы № 58 Калининграда. Ещё 15 человек заработали 94 балла. Средний балл по литературе в этом году составил 60.
Единый государственный экзамен по географии сдавали 54 человека. Как и в прошлом году, набрать максимальные 100 баллов смог один человек. Три выпускника получили 90 баллов. Средний показатель по географии в этом году увеличился с 63 до 64 баллов.