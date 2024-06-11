В Калининградской области определены первые десять стобалльников по ЕГЭ

В сдаче ЕГЭ по литературе участвовали 384 человека. В прошлом году получить максимальный результат по этому предмету смогли лишь два школьника. В этом сто баллов по предмету набрали пять выпускников, трое из которых — учащиеся школы № 58 Калининграда. Ещё 15 человек заработали 94 балла. Средний балл по литературе в этом году составил 60.