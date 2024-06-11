Кубанские школьники написали последние экзамены ЕГЭ в основные дни

11 июня прошли проверки на знания в области биологии, иностранных языков и истории.
По информации пресс-службы администрации Краснодарского края, экзамены начались в 10.00 в 91 пунктах проведения. В том числе 7 состоялись на дому по медицинским показаниям школьников.
Министр образования, науки и молодежной политики Кубани Елена Воробьева отметила, что часть ребят еще будут сдавать ЕГЭ в резерв. С 13 по 21 июня экзамены пройдут для тех, кто отсутствовал по уважительным причинам или завершил ЕГЭ досрочно. Помимо этого, в резерве оказались школьники, у кого несколько предметов по выбору совпали по датам.
Таким образом, английский язык сдали 2600 человек, французский и китайский — по 8 в каждом, немецкий — 6, а один выпускник написал экзамен по испанскому. Биологию выбрали 4200 школьников, а историю — 3300.
Результаты этих экзаменов опубликуют до 26 июня. Их можно будет посмотреть на сайте.
Ранее «МК на Кубани» писал, что выпускники Краснодарского края приступили к сдаче ЕГЭ по информатике и инязу.