Кубанские школьники написали последние экзамены ЕГЭ в основные дни

Министр образования, науки и молодежной политики Кубани Елена Воробьева отметила, что часть ребят еще будут сдавать ЕГЭ в резерв. С 13 по 21 июня экзамены пройдут для тех, кто отсутствовал по уважительным причинам или завершил ЕГЭ досрочно. Помимо этого, в резерве оказались школьники, у кого несколько предметов по выбору совпали по датам.