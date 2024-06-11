Свердловские врачи спасли жизнь новорожденному малышу с пневмонией

Врачи Свердловской областной клинической больницы № 1 и Областной детской клинической больницы спасли жизнь новорожденному ребенку. Мальчик страдал от пневмонии. Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.
— Мальчик родился с вирусно-бактериальной пневмонией, что привело к тяжелому поражению легких и полиорганной недостаточности. После подключения к ЭКМО (Экстракорпоральная мембранная оксигенация) его состояние стабилизировалось, — рассказали в областном правительстве.
Борьбу за жизнь ребенка вели 1,5 месяца. Малыша ждала сложная операция. Затем реабилитация помогла ему вернуться к нормальной жизни.
Ребенок продолжает находиться под наблюдением врача. Он успешно восстанавливается. На данный момент он находится по месту жительства.