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Свердловские врачи спасли жизнь новорожденному малышу с пневмонией

Врачи свердловской больницы смогли вылечить новорожденного ребенка, умирающего от пневмонии.

Источник: Комсомольская правда

Врачи Свердловской областной клинической больницы № 1 и Областной детской клинической больницы спасли жизнь новорожденному ребенку. Мальчик страдал от пневмонии. Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.

— Мальчик родился с вирусно-бактериальной пневмонией, что привело к тяжелому поражению легких и полиорганной недостаточности. После подключения к ЭКМО (Экстракорпоральная мембранная оксигенация) его состояние стабилизировалось, — рассказали в областном правительстве.

Борьбу за жизнь ребенка вели 1,5 месяца. Малыша ждала сложная операция. Затем реабилитация помогла ему вернуться к нормальной жизни.

Ребенок продолжает находиться под наблюдением врача. Он успешно восстанавливается. На данный момент он находится по месту жительства.

медицина