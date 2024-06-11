Свердловские врачи спасли жизнь новорожденному малышу с пневмонией

— Мальчик родился с вирусно-бактериальной пневмонией, что привело к тяжелому поражению легких и полиорганной недостаточности. После подключения к ЭКМО (Экстракорпоральная мембранная оксигенация) его состояние стабилизировалось, — рассказали в областном правительстве.