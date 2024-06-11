Нелегальных мигрантов из Узбекистана и еще пяти стран будут разворачивать на границе США и Мексики

Об этом сообщает New York Post со ссылкой на утечку документов в пограничной службе. Соответствующий указ Джо Байден подписал недавно. Он вступил в силу 5 июня. Он будет действовать до тех пор, пока среднее число задержаний мигрантов, незаконно пересекающих границу США и Мексики, не составит менее 1,5 тысячи в день.