Нелегальных мигрантов из Узбекистана и еще пяти стран будут разворачивать на границе США и Мексики

Об этом сообщает New York Post со ссылкой на утечку документов в пограничной службе. Соответствующий указ Джо Байден подписал недавно. Он вступил в силу 5 июня. Он будет действовать до тех пор, пока среднее число задержаний мигрантов, незаконно пересекающих границу США и Мексики, не составит менее 1,5 тысячи в день.
Согласно документу гражданам нашей страны, а также Грузии, Молдовы, Кыргызстана, России, Таджикистана также будет отказано в получении убежища в США. Представителей других государств будут освобождать с назначением даты суда за нарушение государственной границы, они смогут получить убежище на территории Штатов.
В настоящее время действие указа распространено только по пограничному сектору Сан-Диего, который является самым оживленным районом для нелегального пересечения границы в США.
Тем временем служащие пограничной службы называют Байдена самым мягким президентом в отношении миграционной политики, и говорят, что стране нужны более жесткие и решительные меры для предотвращения миграционного потока.
«Усилия Байдена это все равно, что попытка заткнуть течь на “Титанике” жевательной резинкой», — поделился один из пограничников.
За прошедшие выходные южную границу Штатов пересекли более 10 тысяч мигрантов, что свидетельствует о бесполезности новых ограничений. Новые меры обязаны сдержать поток нелегальных мигрантов, при этом официальных заявлений об их вводе пока не было.