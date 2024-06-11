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Сильные ливни и шквалистый ветер. В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение

Завтра, 12 июня, на территории Краснодарского края местами прогнозируется кратковременный дождь, гроза.

Сейчас в Ричмонде: +22° 5 м/с 60% 756 мм рт. ст. +20°

В среду, во второй половине дня, в отдельных пройдут сильные дожди и ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20−23 м/с. В ночные и утренние часы ситуация будет усугубляться туманом, но лишь местами, сообщили сообщают синоптики Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В связи с метеорологическими условиями объявлено штормовое предупреждение, о чем заявили в пресс-службе МЧС России по региону.

В Краснодаре завтра — кратковременный дождь и гроза при переменном ветре 6−11 м/с. Температурные показатели по-прежнему высокие. Так, ночью синоптики обещают от 19 до 21 тепла, к полудню — до +31…+33°С. При этом по краю местами воздух прогреется до +35°С.

Во время непогоды спасатели рекомендуют держаться подальше от незакрепленных конструкций и соблюдать элементарные меры безопасности. В случае чрезвычайных ситуаций следует обращаться по телефонам: 112 или 8 (861) 214−33−36.