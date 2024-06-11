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Маркировка лекарств в Казахстане: подорожают ли медикаменты

С 1 июля в Казахстане планируется ввести первый этап маркировки лекарств. Глава Минздрава Акмарал Альназарова рассказала, как эта мера отразится на стоимости лекарств, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: pixabay

Акмарал Альназарова напомнила, что инициатива по маркировке лекарств впервые была поднята в 2019 году и с этого времени Казахстан поэтапно готовился к ее внедрению.

«Основаная цель — проследить и сделать прозрачным весь путь лекарства: от производителя до конечного потребителя с целью исключения употребления и ввоза контрафактной продукции».

пояснила она.

Для маркировки лекарств, по ее словам, необходимо вовлечение и медорганизаций, и розничной аптечной сети, и оптовых складов.

«Комплексная работа введется и с 1 июля первый этап маркировки лекарств будет запущен. Основная цель — это обеспечение качества тех лекарств, которые предоставляют населению наши аптеки».

добавила министр.

По ее словам, предварительный анализ по цене говорит о том, что будет увеличение стоимости за одну упаковку максимум до 4% — минимум где-то на 0,5%.

«Это связано с тем, что при маркировке было дополнительно закуплено оборудование для аптечной сети. В целом я считаю такого существенного увеличения, роста значимого и ощутимого для населения это не повлечет».

заверила Альназарова.
экономика
медицина