Последние новости к вечеру 11 июня 2024 года

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России до 2,9% в 2024 году и 1,4% в 2025 году. Президент Владимир Путин на ПМЭФ-2024 подчеркивал, что показатели роста экономики РФ выше среднемировых и определяются несырьевыми отраслями экономики.