Последние новости к вечеру 11 июня 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к вечеру 11 июня 2024 года.
Макрон заявил, что не уйдет в отставку с поста президента
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не уйдет в отставку независимо от результатов внеочередных парламентских выборов, несмотря на успешное выступление крайне правой партии «Национальное объединение».
Российские корабли по пути на Кубу отработали применение ракет
Корабли Северного флота, включая крейсер «Казань» и фрегат «Адмирал Горшков», провели учения с компьютерным моделированием ракетных стрельб в Атлантическом океане. Они также посетят Кубу и Венесуэлу.
Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики
Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России до 2,9% в 2024 году и 1,4% в 2025 году. Президент Владимир Путин на ПМЭФ-2024 подчеркивал, что показатели роста экономики РФ выше среднемировых и определяются несырьевыми отраслями экономики.
«Вкусвилл» изъял из продажи воду после сообщений об ожогах
«Вкусвилл» изъял воду «Легенда Байкала» после жалобы семьи из Самары на жжение и химический ожог от ее употребления. Продукция отправлена на проверку, полиция начала расследование.
Руководителя ЧВК «Енот» приговорили к 14 годам строгого режима
Кунцевский суд приговорил Андрея Молокоедова к 14 годам строгого режима за создание ОПС ЕНОТ, угрозы и вымогательство. Ранее его оправдали, но гособвинение настояло на повторном рассмотрении дела. Приговор ещё не вступил в силу.