Дожди и грозы: какой будет погода в Казахстане 12 июня

Пройдут дожди, ожидаются гроза, град, шквал, на востоке страны — сильный дождь, лишь на северо-западе и юго-западе Казахстана ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра.
Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской областях сохраняется сильная жара.
В Западно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, Жетысуской, Улытауской областях, на западе, юге Мангыстауской, Туркестанской, Костанайской областей, северо-востоке Актюбинской, на юге Абайской, на западе, юге, в центре Карагандинской области сохраняется высокая пожарная опасность.
В Атырауской, Туркестанской, Кызылординской областях, на западе Западно-Казахстанской, на севере, востоке, в центре Мангистауской, на западе, юге Актюбинской, на западе, востоке Жамбылской, в центре Алматинской, на юге Костанайской областей, на севере Жетысуской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер северо-западный, северный 9−14, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−14, днем 17−19 тепла.
Алматы: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3−8, при грозе порывы 17 м/с. Температура воздуха ночью 20−22, днем 29−31 тепла.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8−13, днем порывы 15- 20 м/с. Температура воздуха ночью 18−20, днем 34−36 тепла.