Дожди и грозы: какой будет погода в Казахстане 12 июня

В Атырауской, Туркестанской, Кызылординской областях, на западе Западно-Казахстанской, на севере, востоке, в центре Мангистауской, на западе, юге Актюбинской, на западе, востоке Жамбылской, в центре Алматинской, на юге Костанайской областей, на севере Жетысуской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.