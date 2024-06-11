Пробки в Москве достигли 9 баллов во вторник вечером

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером во вторник достигла 9 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки». Транспорт движется по улицам города медленно.
По данным на 17:45 мск, движение особенно затруднено по Садовому, Бульварному и Третьему транспортному кольцам, а также частично — на МКАД. Скорость автомобильного потока также снижена на центральных улицах и набережных, шоссе Энтузиастов, Ленинградском, Варшавском, Можайском, Ленинском шоссе и нескольких других магистралях.
До завтрашнего дня в городе ожидаются дождь с грозой, сильный ветер до 17 м/с, по сообщению «Центрального УГМС». В отдельных районах Москвы и Подмосковья может выпасть до трети от месячной нормы осадков июня. ЦОДД рекомендует москвичам использовать метро для поездок.