Пробки в Москве достигли 9 баллов во вторник вечером

По данным на 17:45 мск, движение особенно затруднено по Садовому, Бульварному и Третьему транспортному кольцам, а также частично — на МКАД. Скорость автомобильного потока также снижена на центральных улицах и набережных, шоссе Энтузиастов, Ленинградском, Варшавском, Можайском, Ленинском шоссе и нескольких других магистралях.