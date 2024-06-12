Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в Исакиев день 12 июня, который называют Змеиный праздник

Что можно и нельзя делать в Исакиев день 12 июня на Змеиный праздник.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 12 июня вспоминает святого Исаакия Далматского. В народе празднуют Исакиев день, день Исаакия-змеевика, или Змеиный праздник. Согласно приметам, 12 июня змеи собираются в стаи и отправляются на так называемые змеиные свадьбы.

Что нельзя делать 12 июня

Запрещено ходить в лес. Считалось, что 12 июня укусы змей были особо опасными. Не подходит день для охоты на птицу. Не следует давать взаймы. Это может спровоцировать финансовые проблемы, а также неприятности.

Что можно делать 12 июня

По традиции, было принято заниматься работами на огороде. В указанный день высаживали бобы. Кроме того, 12 июня старались обязательно погадать. Все дело в том, что гадания были самыми достоверными.

Согласно приметам, крик совы предупреждает о похолодании. На суровую зиму указывает большое количество цветов на шиповнике. Золотистый закат предвещает хорошую и теплую погоду.

праздники