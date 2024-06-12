Что можно и нельзя делать в Исакиев день 12 июня, который называют Змеиный праздник

Православная церковь 12 июня вспоминает святого Исаакия Далматского. В народе празднуют Исакиев день, день Исаакия-змеевика, или Змеиный праздник. Согласно приметам, 12 июня змеи собираются в стаи и отправляются на так называемые змеиные свадьбы.
Что нельзя делать 12 июня
Запрещено ходить в лес. Считалось, что 12 июня укусы змей были особо опасными. Не подходит день для охоты на птицу. Не следует давать взаймы. Это может спровоцировать финансовые проблемы, а также неприятности.
Что можно делать 12 июня
По традиции, было принято заниматься работами на огороде. В указанный день высаживали бобы. Кроме того, 12 июня старались обязательно погадать. Все дело в том, что гадания были самыми достоверными.
Согласно приметам, крик совы предупреждает о похолодании. На суровую зиму указывает большое количество цветов на шиповнике. Золотистый закат предвещает хорошую и теплую погоду.