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Умерла известная французская певица Франсуаза Арди

ПАРИЖ, 12 июн — РИА Новости. Известная французская певица Франсуаза Арди скончалась в возрасте 80 лет, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на ее близких.

Источник: AFP 2023

Сын певицы, музыкант Тома Дютрон оставил на своей странице в соцсетях публикацию с текстом «Мама ушла», сопроводив ее фотографией с Арди.

«Франсуаза Арди ушла. Элегантная певица, икона шестидесятых скончалась… Француженке с культовым и вневременным стилем, ведущей фигуре движения “йе-йе” было 80 лет», — сообщает телеканал.

Как отмечается, многие годы певица боролась с лимфомой, а в 2019 году сообщила, что у нее обнаружили новое онкологическое заболевание. В марте 2024 года она заявила, что больше никогда не сможет петь.

Среди песен Арди такие композиции, как Tous les garçons et les filles, Le temps de l’amour, Message personnel, а также Voilà.

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