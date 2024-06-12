Умерла известная французская певица Франсуаза Арди

Сын певицы, музыкант Тома Дютрон оставил на своей странице в соцсетях публикацию с текстом «Мама ушла», сопроводив ее фотографией с Арди.
«Франсуаза Арди ушла. Элегантная певица, икона шестидесятых скончалась… Француженке с культовым и вневременным стилем, ведущей фигуре движения “йе-йе” было 80 лет», — сообщает телеканал.
Как отмечается, многие годы певица боролась с лимфомой, а в 2019 году сообщила, что у нее обнаружили новое онкологическое заболевание. В марте 2024 года она заявила, что больше никогда не сможет петь.
Среди песен Арди такие композиции, как Tous les garçons et les filles, Le temps de l’amour, Message personnel, а также Voilà.