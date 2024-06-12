Врач раскрыл, где опасно собирать грибы

Людям, плохо разбирающимся в сборе грибов, лучше не ходить в лес без опытных сопровождающих. Иначе можно нарваться на опасные грибы, предупреждает Бартули. Он добавил, что даже съедобные грибы могут вызвать пищевое отравление, если они были собраны в месте, где в окружающей среде много токсинов и вредных веществ.