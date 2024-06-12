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Врач раскрыл, где опасно собирать грибы

Во многих регионах России уже начался грибной сезон. Однако грибы обладают способностью как губка впитывать вредные вещества из окружающей среды, поэтому не стоит их собирать у пыльных дорог, заводов, фабрик или ТЭЦ. Об этом предупредил врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули.

Источник: AP 2023

Во многих регионах России уже начался грибной сезон. Однако грибы обладают способностью как губка впитывать вредные вещества из окружающей среды, поэтому не стоит их собирать у пыльных дорог, заводов, фабрик или ТЭЦ. Об этом предупредил врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули.

«Грибы как фильтровальщики всасывают все из окружающей среды, включая токсины. Поэтому грибы не рекомендуется собирать у пыльной дороги, или если рядом есть какие-то заводы, фабрики, ТЭЦ, которые выбрасывают в атмосферу вредные вещества», — передает «Общественная служба новостей» слова Бартули.

Людям, плохо разбирающимся в сборе грибов, лучше не ходить в лес без опытных сопровождающих. Иначе можно нарваться на опасные грибы, предупреждает Бартули. Он добавил, что даже съедобные грибы могут вызвать пищевое отравление, если они были собраны в месте, где в окружающей среде много токсинов и вредных веществ.

Ранее главный врач Инвитро -Урал Надежда Подкорытова посоветовала не собирать грибы вблизи автомобильных дорог и промышленных предприятий, в зеленой полосе в черте города и вблизи сельхозполей, обрабатываемых пестицидами. Питаются они органикой, добытой из окружающей среды, впитывая как полезные вещества, так и вредные. А некоторые из них способны аккумулировать их в большом количестве и увеличивать концентрацию опасных соединений. Например, выбросы углекислого газа оседают в грунте, а грибы впитывают соли тяжелых металлов.

здоровье