«Час убеждали отказаться от имени»: почему семья из Саянска назвала дочь Россией

«Ну разве это имя?! Вы ребенку жизнь испортите! Зачем же так девочку называть»… — негодовали некоторые родные и знакомые 44-летней Виктории Похожаевой из Иркутской области, узнав, как она решила назвать дочь.
— Не о чем спорить. Она — Россия, — пресекла разговоры на корню мама девочки. Она появилась на свет 4 марта 2016 года. Голубые глаза, волосы цвета спелой пшеницы, белая кожа, курносый носик, — настоящая русская красавица. Сейчас России 8 лет, в сентябре она пойдет в третий класс. А 12 июня будет отмечать сразу два праздника. Подробности — в материале КП-Иркутск.
«В ЗАГСе не разрешили»
У супругов Похожаевых две дочери. Родились малышки в глубинке Зиминского района. В крохотной деревушке Урункуй: три улицы, да 40 домов, где каждый житель знает друг друга в лицо, и познакомились родители девочек.
— Почти каждое лето молодежь съезжалась на покос и сбор ягод в деревни. Так, 18 лет назад мы и познакомились с Олегом. Он приехал из Братска в Урункуй. Один встречный взгляд, и мы влюбились! Почти сразу стали дружить, а через два года поженились.
Через пару лет после свадьбы супруги узнали, что вскоре станут родителями.
«Вот бы дать дочери необычное имя!», — задумались еще тогда Похожаевы, однако выбор пал на Марью.
— Но в ЗАГСе не дали зарегистрировать дочь с таким именем. Сказали, что есть имя Мария. Так и назвали.
Соседи шептались за спиной
Через два года супруги решились на второго ребенка. Снова девочка! Около четырех месяцев Виктория и Олег ломали голову над именем для дочки. Ничего на ум не приходило. Пока однажды не услышали по телевизору очень интересную новость.
С детства девочке рассказывали про особенность имени. Фото: Виктория Похожаева.
— Краем уха услышала по новостям, что в Смоленской области новорожденную малышку назвали Россией, а ласково Росся. Показалось, что это так величественно и гордо! Да и рифмуется с именем старшей дочери. Муж поддержал идею!
Однако мама Виктории была против, да и соседи шептались за спиной. Да и в ЗАГСе Олега час пытались переубедить. Но сибиряки были непреклонны.
«Школа гудела!»
Родилась Россия здоровой малышкой. С детства девочке рассказывали про особенность имени. В садик крошка не ходила, так как в Урункуе его попросту не было. Образованием занимались родители: учили читать и считать.
— В первый класс отправили в соседний поселок. Слухи об имени дочери туда дошли быстро. Однако за год обучения Россия ни разу не пожаловалась на сверстников, которые могли ее дразнить.
А около двух лет назад Похожаевы решили перебраться в Саянск. Там имя второклассницы стало неожиданностью.
— Школа гудела! Многие подходили и спрашивали, почему так назвала дочь. «Фантазия!» — отвечала я.
«Спуску Россия не дает!»
Порой и самой России не нравится имя. Родители напоминают, что назвали в честь великой страны. И тут же грусть сменяется на гордость.
Пока Россия не думала, кем станет, когда вырастет. Заявляет родителям уверенно: «Не пойду замуж! Буду с вами жить!». Однако помимо школы посещает кружок лепки из пластилина. А любимый предмет — окружающий мир.
— Спуску Россия не дает! Сильный у нее характер: за себя постоит и других в обиду не даст, — с улыбкой рассказывает Виктория. — Но при этом она у нас стеснительная, даже немного скромная.