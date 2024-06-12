«Час убеждали отказаться от имени»: почему семья из Саянска назвала дочь Россией

— Почти каждое лето молодежь съезжалась на покос и сбор ягод в деревни. Так, 18 лет назад мы и познакомились с Олегом. Он приехал из Братска в Урункуй. Один встречный взгляд, и мы влюбились! Почти сразу стали дружить, а через два года поженились.