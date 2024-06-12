«Для собаки что-то подороже, а для жены дешевое обезболивающее»: фармацевт рассказала о своей работе в аптеке

Скоро свой профессиональный праздник отметят все медики страны, и несмотря на то, что День фармацевта выделен в отдельный «красный день календаря», сами фармацевты отмечают оба события, небезосновательно считая себя одинаково принадлежащими как к миру химии, так и медицины. Ольга Борисовна Фрейберг, фармацевт с 32-летним стажем, работает в коммерческой аптеке и сегодня согласилась побеседовать с корреспондентом «МК в Хабаровске», чтобы рассказать о своей профессии, клиентах и разных курьезных случаях.
Помощники врачей
— Ольга Борисовна, вот вы достаточно долго находитесь в профессии, и за все время неужели ни разу не возникало мыслей о смене деятельности?
— Нет, никогда, — уверенно говорит моя собеседница. — Дело в том, что эта профессия очень востребованная, а еще она не стесняет в рамках. Всегда есть возможность, если что-то не устраивает в одном месте, легко перейти работать в другое — фармацевта в любую аптеку возьмут спокойно. Хотя я очень редко меняла аптеки за 32 года.
По словам Ольги, ее профессия позволяет с легкостью разбираться в лекарствах и выбирать самое лучшее и действительно работающее, ведь, к сожалению, не все препараты на сегодняшний день могут претендовать на высочайшее качество.
— Какие-то производители подобросовестнее, какие-то не очень… и такое бывает в производстве лекарств. Вот народ сейчас вашу статью прочитает и «обрадуется», — вздыхает фармацевт. — Но никуда от этого не деться.
— Расскажите, как работает современная аптека?
— Аптеки сейчас — это что-то совмещенное с поликлиникой, — говорит Ольга Борисовна. — Мы оказываем не только аптечные услуги, но и подробно консультируем своих клиентов.
Зачастую покупатели признаются, что в аптеке они больше узнают и получают для себя и своего здоровья, чем на приеме у врача, погребенного под бумажной работой и потому не успевающего ответить на все вопросы пациента.
— Очень часто слышу от клиентов: «Вы здесь больше знаете, в аптеке, чем врачи». Или как покупатели друг другу советуют: «Да не ходите вы в эту поликлинику, вам сейчас в аптеке девчонки все расскажут», — разводит руками фармацевт. — Врачей не виню, работа у них тяжелая, но мы по мере возможностей стараемся людям помочь, донести информацию, объяснить назначения.
— Получается, что вы работаете как помощники врачей, в крепкой связи с ними?
— Да… А самое отрадное в моей работе, это когда приходят и говорят: «Ой, как хорошо, что сегодня вы работаете! Я в прошлый раз к вам подошла с проблемой, вы так хорошо посоветовали — у меня сразу все прошло! У меня вот сейчас другая проблема… я знаю, что вы хорошее посоветуете, я рада, что сегодня на вас попала».
Ольга Борисовна отметила, что постоянные клиенты всегда стремятся как-то отблагодарить фармацевта за то, что тот не просто «втюхивает» им что попало, лишь бы сделать план, а относится с вниманием и заботой к каждому пришедшему в аптеку за помощью.
— На все праздники, да и просто так, без повода, приносят шоколадки, сладости! Бабушки эти… даже жаль у них эти подарки брать. Ну в ответ, конечно, платочки какие-нибудь бумажные им в пакетик сунешь или сока коробочку… Бывают клиенты, которые постоянно с презентами ходят.
— А бывают такие, которые настроение портят, скандалят?
— Очень мало, — твердо говорит Ольга. — Мне буквально единицы попадаются. Основной контингент клиентов там, где я работаю сейчас — на «Кирпичном заводе» — замечательный. Если и попадаются какие-то хамы, то только «залетные», из других районов.
«А приклейте мне, а?..»
Может показаться, что жизнь хабаровского аптекаря течет себе молочною рекою среди кисельных берегов — вокруг одни благодарные клиенты, подарки и божья благодать. Но и у фармацевтов бывают плохие дни. Несколько лет назад Ольга Фрейберг подрабатывала в аптеке на «Судоверфи», и именно там ей единожды в жизни пришлось нажать тревожную кнопку.
— Зашел в аптеку гражданин в наркотическом опьянении, — вспоминает Ольга Борисовна. — И вдруг всей массой своей бросился на стеклянный шкаф с препаратами и повалил его. Разумеется, все вдребезги. Я нажала тревожную кнопку — хорошо, я не одна была, а с разборщицей товара. А ведь она у нас всего два дня в неделю работала, и вот случилось все в один из этих дней. Я забегаю к ней в подсобку, меня трясет всю, а женщина эта — ей уже 70 лет было — вышла, подбоченясь, к этому наркоману и говорит: «Ну-ка иди отсюда! Ты чего сюда пришел?». И он сразу ретировался. Ну, а потом и полиция приехала.
В другую смену прямо на крыльцо аптеки, чудом не пробив стеклянную дверь, рухнуло целое дерево, сраженное внезапно налетевшим летним ураганом. Обошлось без жертв и разрушений, но этот случай оставил неприятный осадок. Помимо прочих аптечных напастей, попадаются посетители, которые, пользуясь усталостью или доверием сотрудника, прибегают к мошенничеству.
— Подсовывают билеты «банка приколов», например, вместо денег, — делится Ольга. — Или могут положить крупную купюру на прилавок, а когда фармацевт отвернется на секунду, забирают и потом, честно глядя в глаза, говорят: «Так ведь вы ее в кассу уже убрали». На такие случаи очень пригождается видеонаблюдение.
Но все же, говорит Ольга, хороших людей в Хабаровске больше, чем плохих.
— Хороших больше, это однозначно, — уверенно говорит женщина. — Бывает так, что даже у хорошего человека случается что-то плохое, и он может как-то нервозно ответить, но все всё понимают. А мне так и вообще уже достаточно услышать из уст клиента буквально пару предложений, чтобы сразу понять, что за человек передо мной.
— Это как же, объясните?
— Ну вот так. Приходит, к примеру, мужчина и выбирает два препарата — обезболивающее и антибиотик. Говорит, что антибиотик выписали собаке, просит дать подороже и получше. А обезболивающее можно самое простое, дешевое — это для жены…
Есть у Ольги Борисовны в запасе и хорошие, добрые и немного смешные истории про ее многочисленных покупателей.
— Бывает так, что клиенты к нам прикипают, особенно одинокие пожилые люди, — рассказывает фармацевт. — Начинают носить блинчики, оладушки. Так я близко познакомилась с одной из своих покупательниц.
Пенсионерка Екатерина Петровна жила в ту пору рядом с остановкой «Судоверфь». Ей полюбилась отзывчивая и общительная работница аптеки, и она начала захаживать день через день, всегда не с пустыми руками. Позже, когда Ольга стала работать на «Кирпичном заводе», Екатерина Петровна частенько звонила ей, чтобы поболтать или попросить совета. Пожилая женщина жила одна, ее единственный сын работал на скорой помощи, уже имел жену и детей и не мог уделять много времени своей маме, хотя и навещал ее иногда. Отдушиной для пенсионерки неожиданно стала Ольга Борисовна, которая стала периодически навещать бабушку и помогать ей по хозяйству.
— Шторы повесить, окна помыть, да просто на улицу выйти помочь, что-то починить, что сломалось, — перечисляет Ольга. — Екатерине Петровне 76 лет, конечно, сложно все самой делать… Сын у нее в Северном живет, замотанный работой на скорой, но он все же молодец — проплачивает ей сиделку, помогает по мере сил.
Иногда фармацевты подшучивают над своими клиентами, но те обычно только рады подыграть.
— Вот не далее, чем вчера — заходит ко мне молодой парень, на вид лет 30. И весь перекошенный! Голова набок, руки на шее. Я ему: «Что такое?». Он: «Заклинило! Помогите!».
От таблеток и мазей клиент отказался, уколов испугался и по совету Ольги купил два обезболивающих пластыря.
— И стоит, мнется, — продолжает рассказ Ольга Борисовна. — Говорит: «А приклейте мне, а?». Видно, дома некому. А я ему говорю так строго: «Это будет вам стоить дополнительных денег». Он: «Я согласен, только помогите!». Конечно, никаких денег я с него не взяла сверх положенного и пластырь наклеила.
Захаживают в аптеку и иностранцы.
— Как-то заходил парнишка-американец, улыбающийся. Все время: «Окей-окей», в конце «Байбай-байбай», — смеется фармацевт. — А мои любимы клиенты — это китайцы. Несмотря на то, что они всегда на «ты», очень доброжелательные и всегда закупаются на большие чеки. Очень смешно по-русски говорят, и я с ними запросто общаюсь.
Золотые специалисты
— Расскажите, что самое тяжелое в вашей работе?
— На самом деле, единственное, про что я могу точно сказать — это физическая усталость. Ты на ногах по 12−14 часов, постоянное общение, конечно, можешь уставать сильно, особенно последние два часа смены, — говорит Ольга Борисовна. — После десяти вечера начинаются подсчеты денег, вывод документов, все нужно закрыть-запереть, это достаточно утомительно. В остальном моя профессия мне очень нравится.
— Если не секрет, сколько зарабатывают в Хабаровске фармацевты?
— В государственных аптеках мало, — задумывается собеседница. — Я сама не работала, но слышала, что тысяч 40, не больше. У «коммерсов» зарплата выше — примерно от 50 до 70, и даже 80 тысяч можно зарабатывать в зависимости от количества отработанных смен.
— Наверное, на такую работу и спрос есть? Сложно ли молодому фармацевту после колледжа, например, устроиться?
— Да что вы, вообще нет никаких сложностей! — уверяет Ольга. — Их почему-то так мало выпускают, всего одну группу провизоров в год, а это примерно 25 человек, да две группы фармацевтов. Еле-еле хватает кадров, чтобы заменить тех, кто на пенсию уходит. Поэтому молодежь сразу устраивается, работа есть всегда. Другой вопрос, что обучение ужасно сложное и дорогое.
— И насколько дорогое и сложное?
— Кажется, среднее фармобразование сейчас стоит от 120 тысяч в год, а учиться три года, вот и посчитайте. Что касается сложной программы — когда я училась еще при СССР, у нас было одних только химий семь штук! Представляете? С ума можно сойти, мы на парах чуть не по 12 часов в день сидели. Но я бы не променяла свою профессию ни на какую другую, — говорит Ольга Борисовна.
Женщина отметила, что сейчас благодаря выбранной когда-то раз и на всю жизнь профессии она каждый год проходит бесплатную учебу, на которой специалисты рассказывают обо всех последних новинках и открытиях в фармакологии и медицине. Это позволяет Ольге всегда чувствовать себя уверенным профессионалом, отлично разбирающимся в том, что он делает.
В завершение нашей беседы Ольга Борисовна поздравила всех врачей с грядущим Днем медика, а своих коллег-фармацевтов с прошедшим профессиональным праздником, празднуемым 19 мая, и пожелала профессиональных успехов, выдержки и благодарных пациентов.