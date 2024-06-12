«Для собаки что-то подороже, а для жены дешевое обезболивающее»: фармацевт рассказала о своей работе в аптеке

— Зашел в аптеку гражданин в наркотическом опьянении, — вспоминает Ольга Борисовна. — И вдруг всей массой своей бросился на стеклянный шкаф с препаратами и повалил его. Разумеется, все вдребезги. Я нажала тревожную кнопку — хорошо, я не одна была, а с разборщицей товара. А ведь она у нас всего два дня в неделю работала, и вот случилось все в один из этих дней. Я забегаю к ней в подсобку, меня трясет всю, а женщина эта — ей уже 70 лет было — вышла, подбоченясь, к этому наркоману и говорит: «Ну-ка иди отсюда! Ты чего сюда пришел?». И он сразу ретировался. Ну, а потом и полиция приехала.