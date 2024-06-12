Новый автобусный маршрут № 63к запустили в Иркутске

Автобусный маршрут запустили по просьбам жителей жилых комплексов, которые находятся по улицам Красноярская, Ядринцева и Пискунова. Многие сибиряки жаловались, что не могли доехать до детской поликлиники № 1, школ № 21 и № 23, детских садов № 40 и № 72. Стоит отметить, что на маршруте № 63к действует электронный проездной билет.