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Новый автобусный маршрут № 63к запустили в Иркутске

Автобусный маршрут запустили по просьбам жителей ЖК.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Новый муниципальный автобусный маршрут запустили в Иркутске. Общественный транспорт под № 63к будет курсировать от улицы Пискунова через улицы Депутатскую, Советскую, Ширямова и обратно до Пискунова. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Иркутска.

— Новый муниципальный маршрут регулярных перевозок № 63к будет обслуживать один автобус малого класса, — рассказывают в администрации города.

Автобусный маршрут запустили по просьбам жителей жилых комплексов, которые находятся по улицам Красноярская, Ядринцева и Пискунова. Многие сибиряки жаловались, что не могли доехать до детской поликлиники № 1, школ № 21 и № 23, детских садов № 40 и № 72. Стоит отметить, что на маршруте № 63к действует электронный проездной билет.