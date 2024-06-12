Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане в День России установится 35-градусная жара

Сегодня, 12 июня, в Татарстане прогнозируется сухая и жаркая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Сейчас в Ричмонде: +18° 3 м/с 77% 758 мм рт. ст. +19°
Источник: ИА Татар-информ

В небе над республикой будет мало облаков. Осадков не ожидается. Южный ветер силой от 5 до 10 м/с в светлое время суток местами, в том числе в Казани, будет на короткое время усиливаться до 14 м/с.

После теплой (от +17 до +22 градусов) ночи воздух на территории региона в дневные часы прогреется до +30, +35 градусов (в столице РТ — до +32, +34 градусов).

Ранее метеорологи предупредили, что в Татарстан на этой неделе придет 35-градусная жара. В целом, согласно прогнозу синоптиков, середина июня в республике окажется на пять градусов жарче нормы.

Как сообщал «Татар-информ», профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев спрогнозировал, будет ли это лето экстремально жарким.