Какие праздничные мероприятия пройдут в Уфе 12 июня.

12 июня столица республики приглашает горожан и гостей посетить масштабную развлекательную программу. В этот день отмечается три важных праздника. День России — один из самых важных государственных праздников нашей страны, который символизирует национальное единство и гордость за богатую историю и достижения нашей Родины. Установлен в 1992 году. День города Уфы — городу исполняется 450 лет. Уфа — исторический, научный и культурный центр, один из старейших городов Урала, который славится своей многонациональностью, богатой историей и культурным наследием, множеством исторических памятников, современными арт-пространствами и зелеными зонами. День Салавата Юлаева — башкирского национального героя и поэта-сэсэна, чье имя стало символом мужества и борьбы за свободу. В этом году отмечается 270-летие со дня его рождения.
Пресс-служба мэрии Уфы опубликовала праздничную программу.
В 11.00 состоится церемония возложения цветов к Монументу Дружбы, в 11.10 — к стеле «Уфа — город трудовой доблести», а в 12.00 — к памятнику Салавату Юлаеву. Здесь же, возле Монумента Дружбы, в 11.30 пройдет торжественная церемония вскрытия «Капсулы времени», заложенной в 1974 году, в год 400-летия Уфы, а также специальное гашение почтовой марки, выпущенной к юбилею.
На площади перед конгресс-холлом «Торатау» пройдут народные гуляния. Будут организованы восемь площадок: выступления творческих коллективов, открытый турнир по национальной борьбе корэш на Кубок администрации Уфы в 10.00, мастер-классы на площадках российской и башкирской культур, креативные индустрии и ремесленная ярмарка, розыгрыши, выставки и многое другое для активного семейного отдыха.
Большая концертная программа с участием учреждений культуры (Уфимский ансамбль песни и танца «Мирас», детские музыкальные школы, Дом культуры «Мотостроитель», Уфимская детская филармония, Городской культурно-досуговой центр, Государственный концертный зал «Башкортостан», Городской дворец культуры) будет представлена на площади Салавата Юлаева. Масштабное мероприятие начнется в 12.00 и продлится до 20.00. Здесь же состоится музыкально-театрализованное представление «Салаватҡа дан».
Праздничный концерт «Мы дети твои, Россия» станет кульминацией городских торжеств, приуроченных ко Дню России, Дню города Уфы и юбилею Салавата Юлаева.
Зрелищным событием на реке Белой в районе Монумента Дружбы станет второй этап физкультурно-спортивного мероприятия. На пляже «Солнечный» в 11.00 пройдет 41-й городской физкультурно-спортивный фестиваль по водному туризму «450-вёсел».
Особое место в программе мероприятий занимает открытие после реконструкции территории вокруг озера Теплое в 12.00. Здесь же пройдет демонстрация работ конкурса «Форма изгиба». В лесопарковой зоне у детского оздоровительного лагеря «Чайка» в 11.00 будет организован городской туристский слет учащихся «Сейехет-2024».
Во всех районах Уфы пройдут мероприятия, посвященные празднованию Дня России, Дня города и 270-летию Салавата Юлаева. На районных площадках ожидаются разнообразные события:
В Саду культуры и отдыха имени С. Т. Аксакова с 12.00 до 17.00 пройдет городской фестиваль «Люблю тебя, мой город!», а в 14.00 начнется концерт под названием «Уфа любимая!».
В парке культуры и отдыха «Кашкадан» в 10.00 пройдет физкультурно-спортивный фестиваль «Из прошлого — в будущее». Здесь же с 12.00 до 15.00 пройдет концерт «Моя страна — Россия!». Также в 15.00 стартует открытое физкультурно-массовое мероприятие среди людей с ограниченными возможностями по пяти видам спорта и открытый турнир по пляжному волейболу среди мужских и женских команд.
В парке культуры и отдыха «Демский» праздничное мероприятие «Уфа — город счастливых людей» будет проходить с 11.00 до 16.00. Также здесь запланирован шашечный турнир.
В парке культуры и отдыха «Первомайский» праздничная программа «Любимый наш город — душою ты молод!» состоится с 12.00 до 14.00.
Парк «Волна» пригласит горожан на праздник «Наша Уфа — наша Россия!» в 12.00.
На площади имени С. Орджоникидзе праздничное мероприятие «Ура — Россия! Ура — Уфа! Ура — Салават!» начнется с 12.00 и продлится до 16.00.
В парке имени И. Якутова праздничная программа стартует с 12.00 и продлится до 19.00. Здесь состоится эстафета «Папа, мама, я — спортивная семья». Ранее, в 11.00 — открытый турнир по мини-футболу среди любительских команд Советского района.
В программе мероприятий запланировано вручение паспортов 14-летним гражданам, разнообразные игровые активности, а также мастер-классы.
В парке имени Гафури — благотворительный забег в рамках программы «Больничные дети». В Ленинском районе на стадионе «Нижегородец» в 11.00 запланирован турнир по футболу, на стадионе «Водник» в 12.00 — турнир по пляжному волейболу.