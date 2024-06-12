Какие праздничные мероприятия пройдут в Уфе 12 июня.

12 июня столица республики приглашает горожан и гостей посетить масштабную развлекательную программу. В этот день отмечается три важных праздника. День России — один из самых важных государственных праздников нашей страны, который символизирует национальное единство и гордость за богатую историю и достижения нашей Родины. Установлен в 1992 году. День города Уфы — городу исполняется 450 лет. Уфа — исторический, научный и культурный центр, один из старейших городов Урала, который славится своей многонациональностью, богатой историей и культурным наследием, множеством исторических памятников, современными арт-пространствами и зелеными зонами. День Салавата Юлаева — башкирского национального героя и поэта-сэсэна, чье имя стало символом мужества и борьбы за свободу. В этом году отмечается 270-летие со дня его рождения.