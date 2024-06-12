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Осадки ожидаются в среду почти на всей территории Казахстана

Астана. 12 июня. КазТАГ — Осадки ожидаются в среду почти на всей территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: +18° 3 м/с 77% 758 мм рт. ст. +19°

«С прохождением атмосферных фронтов на большей части территории РК сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, ожидаются гроза, град, шквал, на востоке страны — сильный дождь, лишь на северо-западе и юго-западе Казахстана ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра», — говорится в сообщении.

Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской областях сохраняется сильная жара.

«В Западно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской областях, в области Жетісу, Улытау, на западе, юге Мангыстауской, Туркестанской, Костанайской областях, северо-востоке Актюбинской, на юге области Абай, на западе, юге, в центре Карагандинской области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырауской, Туркестанской, Кызылординской областях, на западе Западно-Казахстанской, на севере, востоке, в центре Мангистауской, на западе, юге Актюбинской, на западе, востоке Жамбылской, в центре Алматинской, на юге Костанайской областей, на севере области Жетысу сохраняется чрезвычайная пожарная опасность», — добавили в «Казгидромете».

В Астане переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер северо-западный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12+14, днем +17+19.

В Алматы переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3−8, при грозе порывы 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20+22, днем сильная жара +29+31.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8−13, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20, днем +34+36.

В Акмолинской области днем +20+25 (на востоке +17), ночью +10+15.

В области Улытау днем +24+29 (на востоке +20), ночью +12+17.

В Карагандинской области днем +15+20 (на юге +26), ночью +10+15 (на юге +18).

В Северо-Казахстанской области днем +20+25 (на западе +28), ночью +9+14.

В Костанайской области днем +25+30 (на юге +33), ночью +13+18.

В Актюбинской области днем +30+35, ночью +16+21.

В области Абай днем +20+25 (на юге +30), ночью +12+17 (на юге +20).

В Восточно-Казахстанской области днем +20+25 (на юге +29), ночью +16+21 (на востоке +11).

В Павлодарской области днем +17+22, ночью +10+15.

В Алматинской области днем +29+34 (в горных районах +19+24), ночью +18+23 (в горных районах +8+13).

В области Жетысу днем +28+33 (в горных районах +24), ночью +16+21 (в горных районах +12).

В Туркестанской области днем +33+38 (в горных районах +30), ночью +15+20 (на западе +24).

В Западно-Казахстанской области днем +32+37, ночью +16+21 (на юге +24).

В Атырауской области днем +34+39, ночью +20+25.

В Мангистауской области днем +35+40 (на северо-западе +32), ночью +25+30.

В Кызылординской днем +32+37, ночью +19+24..

В Жамбылской области днем +28+33 (в горных районах +25), ночью +18+23 (в горных районах +13).

«В ближайшие сутки на горных реках юго-востока и востока республики в связи с прогнозом дождей будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.