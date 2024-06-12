Осадки ожидаются в среду почти на всей территории Казахстана

«В Западно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской областях, в области Жетісу, Улытау, на западе, юге Мангыстауской, Туркестанской, Костанайской областях, северо-востоке Актюбинской, на юге области Абай, на западе, юге, в центре Карагандинской области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырауской, Туркестанской, Кызылординской областях, на западе Западно-Казахстанской, на севере, востоке, в центре Мангистауской, на западе, юге Актюбинской, на западе, востоке Жамбылской, в центре Алматинской, на юге Костанайской областей, на севере области Жетысу сохраняется чрезвычайная пожарная опасность», — добавили в «Казгидромете».