В Красноярске дети купались на Енисее в запрещенном месте

В Красноярске вечером накануне, 11 июня, на реке Енисей в районе ул. Судостроительная в запрещенном месте купались дети.
Об этом спасателям сообщили очевидцы.
На место тут же выехали специалисты Красноярского поисково-спасательного отряда и потребовали от юных нарушителей, чтобы они вышли из воды.
После этого объяснили детям, к чему может привести купание в запрещенном месте.
Родителей просят следить за досугом своих ребятишек, особенно школьников, у которых сейчас пора летних каникул.
Спасатели обращаются ко всем, кто заметит подростков у воды, обязательно сообщить об этом по телефону 112.
Добавим, что с начала текущего года на водных объектах края зарегистрировано 21 происшествие, спасено 19 человек.
Напомним, 11 июня, в Черногорске Хакасии 17-летний парень утонул в водоёме, пока спасал младшего брата.