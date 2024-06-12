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В Красноярске дети купались на Енисее в запрещенном месте

Спасатели заставили маленьких нарушителей выйти из воды, предотвратив возможную трагедию.

Источник: КГКУ "Спасатель"

В Красноярске вечером накануне, 11 июня, на реке Енисей в районе ул. Судостроительная в запрещенном месте купались дети.

Об этом спасателям сообщили очевидцы.

На место тут же выехали специалисты Красноярского поисково-спасательного отряда и потребовали от юных нарушителей, чтобы они вышли из воды.

После этого объяснили детям, к чему может привести купание в запрещенном месте.

Родителей просят следить за​ досугом своих ребятишек, особенно школьников, у​ которых сейчас пора летних каникул.

Спасатели обращаются ко всем, кто заметит подростков у​ воды, обязательно сообщить об этом по телефону 112.

Добавим, что с начала текущего года на водных объектах края зарегистрировано 21 происшествие, спасено 19 человек.

Напомним, 11 июня, в Черногорске Хакасии 17-летний парень утонул в водоёме, пока спасал младшего брата.