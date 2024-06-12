Синоптики предупредили об изнуряющей 34-градусной жаре

По данным местного отделения Гидрометцентра, в среду, 12 июня, и минимум ещё два дня в регионе ожидается до +27…+34 градусов. Ночи тоже наконец-то будут тёплыми, до +18 градусов. При этом обойдётся преимущественно без осадков, облаков на небе будет мало. Что касается ветра, то в среду его порывы местами будут достигать 10 метров в секунду, а затем он стихнет до 1−6 м/с и станет неустойчивым. На этом фоне в промышленных городах области объявили режим «чёрного неба» — предупреждение о НМУ.