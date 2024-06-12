«У России уже режутся зубки». Как растёт девочка, названная в честь страны

В январе в Пермском крае родилась Россия. Именно так, в честь страны, назвали появившуюся на свет девочку родители. Супруги Сергей и Анна решили, что только такое имя подойдёт для их малышки. О том, как растёт девочка, сайту perm.aif.ru рассказал её папа.
Кашу ест хорошо
Сергей Матвеев работает погрузчиком на Уральском заводе противогололёдных материалов. Дело ответственное, в течение рабочего дня на телефонные звонки времени отвечать нет. Трудится вахтами — месяц на производстве, месяц — дома, в Краснокамске. По его словам, именно во время его отсутствия у супруги родилась идея назвать дочку Россией. «Думал, что шутит, а оказалось, что нет», — с улыбкой рассказывает он.
Россия родилась 20 января. Это уже третий ребёнок Сергея и Анны, третья девочка. Из перинатального центра, где появилась на свет малышка, забирать маму и новорождённую папа пришёл со старшими дочками — Василисой и Агнелией. Выбор имени для младшей родители связывают не только с любовью к стране, но и мелодичностью, звучностью слова «Россия». Но пока России только пять месяцев, поэтому для мамы она просто Рося. А для папы — Россия Сергеевна. По его мнению, девочка развивается шустро.
«Растёт хорошо, уже ползает. Даже зубы уже начинают резаться», — рассказывает Сергей perm.aif.ru.
Россия оказалась девочкой непривередливой, проблем с ней родители не испытывают.
«Ест хорошо всё, каши тоже», — говорит отец.
Больше всего Россия любит проводить время с сёстрами и растёт очень дружелюбной.
«Мы её уносим к ней, она радуется. Не кричит с ними, всё смотрит на них, играет с ними. Даже просится к ним», — говорит отец с улыбкой.
Старшие дочери любят проводить время со своей сестрёнкой. Водиться с ней им не в тягость. Особенно помогает старшая дочь. Ей уже 11 лет. Часто сама просятся понянчиться с ребёнком, умеет поменять ей памперс, убаюкать. «Тренируется на будущее», — шутит Сергей.
Девочка с характером
Обижается ли на что-то Россия? По словам отца, нет. Однако она достаточно требовательна.
«Просится гулять. “Прррр” говорит. Если не идём гулять, может начать капризничать», — с улыбкой рассказывает Сергей.
На улице малышка либо спит, либо с интересом изучает окружающий мир — рассматривает деревья, качающиеся ветки, листья.
Когда Сергей возвращается из командировки, он старается всё время проводить с семьёй.
«Приезжаю — дети на меня сразу, а мама отдыхает», — смеётся он.
Мама девочек любит заниматься дачными делами в свободное время. Огород — возле дома мамы Сергея. Кстати, по её линии очень много больших семей. «Братья и сёстры у неё по всей России», — говорит Сергей.
Средняя дочка Матвеевых пошла в этом году в художественную секцию, старшая мечтает заняться фигурным катанием. Чем будет увлекаться Россия, когда подрастёт, пока неизвестно. Но родители не исключают, что отдадут её в спортивную секцию.
В июле Сергей приедет домой, и семья устроит отпуск. Планировали ехать на Юг, но не решились: переживают, что Россия ещё слишком мала для дальних путешествий. Поэтому отдыхать семья будет на природе в родном Пермском крае.
Сергей говорит, что уже привык к вниманию со стороны СМИ и общественности.
«Однажды даже из Дагестана нам звонили, друзья нашего друга, спрашивали, правда ли, что нашу дочь зовут Россия», — рассказывает он.
А на улицах семью часто узнают, а 9 мая даже поздравляли младшую дочку Матвеевых с праздником. 12 июня, День России, — очередной повод поздравить малышку.