«У России уже режутся зубки». Как растёт девочка, названная в честь страны

Россия родилась 20 января. Это уже третий ребёнок Сергея и Анны, третья девочка. Из перинатального центра, где появилась на свет малышка, забирать маму и новорождённую папа пришёл со старшими дочками — Василисой и Агнелией. Выбор имени для младшей родители связывают не только с любовью к стране, но и мелодичностью, звучностью слова «Россия». Но пока России только пять месяцев, поэтому для мамы она просто Рося. А для папы — Россия Сергеевна. По его мнению, девочка развивается шустро.