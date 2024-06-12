Мэрия Владивостока анонсировала реновацию территории на Второй Речке

Власти Владивостока инициировали новый проект реновации, на этот раз касающийся района, ограниченного улицами Пархоменко, Сибирской, Каляева и Кирова (Вторая Речка). Согласно информации, размещённой на официальном сайте мэрии, предполагается, что на месте существующего частного сектора появятся новые объекты инфраструктуры.
Проект, который на данный момент проходит стадию общественных слушаний, включает в себя строительство многоквартирных домов, а также объектов социального назначения и парковочных зон. Важное место в планах занимает создание общественных пространств, что предусматривает благоустройство территорий вокруг новостроек.
В описании проекта утверждается, что предусмотрено облагораживание зон с ухудшившимся природным ландшафтом, а также реконструкция местных дорог для улучшения доступа к внешней транспортной инфраструктуре. Это соответствует общим планам развития Владивостокского городского округа.
Проект также включает строительство двух деловых центров, ресторана, комплекса бытового обслуживания, двух многофункциональных центров с гостиницами и медицинскими учреждениями, спортивного комплекса и пары парковок.
Реализация реновации разбита на три этапа. Первый этап, который должен завершиться к 2025 году, предусматривает строительство жилого дома и парковок, а также ремонт дорог. Второй этап, до 2030 года, включает возведение делового центра на улице Кирова. Третий этап, рассчитанный до 2040 года, охватывает строительство оставшихся объектов и реконструкцию внутриквартальных дорог.
Ранее во Владивостоке уже отдали под реновацию территории в Голубиной Пади и на территории «Дальпресса», с различными подходами к реализации.