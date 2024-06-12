Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэрия Владивостока анонсировала реновацию территории на Второй Речке

Строительство многоквартирных домов и социальных объектов планируют на улицах Пархоменко, Сибирской, Каляева и Кирова.

Источник: Аргументы и факты

Власти Владивостока инициировали новый проект реновации, на этот раз касающийся района, ограниченного улицами Пархоменко, Сибирской, Каляева и Кирова (Вторая Речка). Согласно информации, размещённой на официальном сайте мэрии, предполагается, что на месте существующего частного сектора появятся новые объекты инфраструктуры.

Проект, который на данный момент проходит стадию общественных слушаний, включает в себя строительство многоквартирных домов, а также объектов социального назначения и парковочных зон. Важное место в планах занимает создание общественных пространств, что предусматривает благоустройство территорий вокруг новостроек.

В описании проекта утверждается, что предусмотрено облагораживание зон с ухудшившимся природным ландшафтом, а также реконструкция местных дорог для улучшения доступа к внешней транспортной инфраструктуре. Это соответствует общим планам развития Владивостокского городского округа.

Площадь, предназначенная для обновления, составляет 13,9 гектаров, из которых 7,37 гектаров текущей застройки предполагается сохранить. На оставшейся территории планируется возведение четырёх многоквартирных домов высотой до восьми этажей с общей жилой площадью в 33 тысячи квадратных метров. В состав жилых комплексов планируют встроить два детских сада по 60 мест каждый. По расчётам мэрии, новостройки смогут принять около 1,1 тысячи новых жителей.

Проект также включает строительство двух деловых центров, ресторана, комплекса бытового обслуживания, двух многофункциональных центров с гостиницами и медицинскими учреждениями, спортивного комплекса и пары парковок.

Реализация реновации разбита на три этапа. Первый этап, который должен завершиться к 2025 году, предусматривает строительство жилого дома и парковок, а также ремонт дорог. Второй этап, до 2030 года, включает возведение делового центра на улице Кирова. Третий этап, рассчитанный до 2040 года, охватывает строительство оставшихся объектов и реконструкцию внутриквартальных дорог.

Ранее во Владивостоке уже отдали под реновацию территории в Голубиной Пади и на территории «Дальпресса», с различными подходами к реализации.

строительство