Мэрия Владивостока анонсировала реновацию территории на Второй Речке

Реализация реновации разбита на три этапа. Первый этап, который должен завершиться к 2025 году, предусматривает строительство жилого дома и парковок, а также ремонт дорог. Второй этап, до 2030 года, включает возведение делового центра на улице Кирова. Третий этап, рассчитанный до 2040 года, охватывает строительство оставшихся объектов и реконструкцию внутриквартальных дорог.