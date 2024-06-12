В Краснодаре и крае в середине недели ожидается максимально жаркая погода, местами — дожди при сильном ветре

По краю сохранится переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, грозы. К полудню в отдельных районах дожди будут сильные, в том числе — ливни и грозы, с градом при шквалистом усилении ветра до 20−23 м/с. Ночью и утром местами синоптики обещают туман. Ветер переменный 4−9 м/с, местами порывами до 12−14 м/с. Температура воздуха ночью- от 18 до 23 тепла, местами в юго-восточных предгорных районах — 14−19°С тепла; днем термометры покажут +30…+35°С, местами в юго-восточных предгорных районах — от +25 до +30°С; в горах ночью — 10−15°С выше 0, днем — до +20…+25°С.