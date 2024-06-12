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В Краснодаре и крае в середине недели ожидается максимально жаркая погода, местами — дожди при сильном ветре

В праздничную среду, 12 июня, в Краснодаре ожидается переменная облачность, в вечерние часы — кратковременный дождь, гроза, рассказали синоптики Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сейчас в Ричмонде: +18° 3 м/с 77% 758 мм рт. ст. +19°
Источник: Новая Кубань

Ветер при этом переменных направлений 6−11 м/с. Ночью за окном — 19−21°С тепла, днем на термометрах — до +31…+33°С.

Краснодарский край

По краю сохранится переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, грозы. К полудню в отдельных районах дожди будут сильные, в том числе — ливни и грозы, с градом при шквалистом усилении ветра до 20−23 м/с. Ночью и утром местами синоптики обещают туман. Ветер переменный 4−9 м/с, местами порывами до 12−14 м/с. Температура воздуха ночью- от 18 до 23 тепла, местами в юго-восточных предгорных районах — 14−19°С тепла; днем термометры покажут +30…+35°С, местами в юго-восточных предгорных районах — от +25 до +30°С; в горах ночью — 10−15°С выше 0, днем — до +20…+25°С.

Черноморское побережье

По данным Гисметео, на Черноморском побережье прогнозируется малооблачная погода, дождя не предвидится. Ветер переменных направлений 5−9 м/с. Ночью на термометрах — до +18…+23°С, в дневные часы — до 26−31°С тепла.