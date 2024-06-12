В Хабаровске установлен мемориал Герою Российской Федерации

— Сегодняшнее мероприятие — это еще одно доказательство того, что быть воином, значит жить вечно. Благодарю всех, кто помнит Максима и чьими стараниями память о моем муже живет в сердцах людей. Он был настоящим патриотом России и отдал жизнь, чтобы другие жили спокойно, — сказала Инесса Концова.