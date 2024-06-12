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В Хабаровске установлен мемориал Герою Российской Федерации

В День России состоялось торжественное открытие мемориальной доски офицеру Росгвардии Герою России лейтенанту Максиму Концову.

Источник: Управление Росгвардии по Хабаровскому краю

Мероприятие состоялось на территории отдельного батальона оперативного назначения Восточного округа Росгвардии, в котором проходил свою службу Максим Концов. Врио командующего округом генерал-лейтенант Алексей Калуга и вдова Инесса Концова в торжественной обстановке открыли мемориальную доску, установленную на фасаде здания штаба воинской части, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Восточного округа ВНГ РФ.

В качестве почетных гостей на мероприятие присутствовали представители правительства Хабаровского края, администрации города, ветераны войск правопорядка и члены регионального совета краповых беретов.

— Сегодняшнее мероприятие — это еще одно доказательство того, что быть воином, значит жить вечно. Благодарю всех, кто помнит Максима и чьими стараниями память о моем муже живет в сердцах людей. Он был настоящим патриотом России и отдал жизнь, чтобы другие жили спокойно, — сказала Инесса Концова.

Завершилось мероприятие минутой молчания, в память о тех, кто пал смертью храбрых защищая интересы и граждан России.

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