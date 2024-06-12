Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грозы и местами ливни ожидаются в Беларуси в среду

МЧС предупреждает, что грозы могут вызвать природные пожары и возгорания, на сегодня объявлен оранжевый уровень опасности.

Сейчас в Ричмонде: +18° 3 м/с 77% 758 мм рт. ст. +19°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 июн — Sputnik. Грозы ожидаются в среду в отдельных районах по юго-восточной половине Беларуси, местами — сильные дожди, сообщили в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность. В основном по юго-восточной половине страны пройдут дожди, в отдельных районах прогремят грозы, местами ожидаются сильные дожди. В утренние часы местами возможен слабый туман. Ветер северо-западный 4−9 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с. Дневная температура воздуха составит +19…+24°С.

Из-за гроз и сильных дождей Белгидромет объявил на среду желтый уровень опасности.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения. Грозы также могут стать причиной природных пожаров и возгораний в жилых и производственных зданиях, а ливни могут привести к подтоплению отдельных домов, хозпостроек и автодорог местного значения.

Прогноз погоды по регионам

В Минске в среду будет переменная облачность и без осадков. Столбик термометра в белорусской столице поднимется до отметки +20…+22°C. Ветер будет северо-западный 4−9 м/с.

Схожие погодные условия будут в Бресте и Гродно: переменная облачность, без осадков, +20…+22°C, ветер северо-западный 4−9 м/с.

В Гомеле сегодня будет преобладать облачная погода и пройдет сильный дождь (вероятность осадков 80−90%), а также прогремит гроза. В этом областном центре воздух прогреется до +21…+23°C. Ветер северо-западный 4−9 м/с с порывами до 14 м/с.

В Витебске и Могилеве установится более жаркая погода — +22…+24°C. В Витебске будет переменная облачность и без осадков, а в Могилеве — облачно с прояснениями, утром и днем пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер будет северо-западный 4−9 м/с, в Могилеве при грозах порывы будут достигать 14 м/с.