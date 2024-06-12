Грозы и местами ливни ожидаются в Беларуси в среду

МИНСК, 12 июн — Sputnik. Грозы ожидаются в среду в отдельных районах по юго-восточной половине Беларуси, местами — сильные дожди, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность. В основном по юго-восточной половине страны пройдут дожди, в отдельных районах прогремят грозы, местами ожидаются сильные дожди. В утренние часы местами возможен слабый туман. Ветер северо-западный 4−9 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с. Дневная температура воздуха составит +19…+24°С.
Из-за гроз и сильных дождей Белгидромет объявил на среду желтый уровень опасности.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения. Грозы также могут стать причиной природных пожаров и возгораний в жилых и производственных зданиях, а ливни могут привести к подтоплению отдельных домов, хозпостроек и автодорог местного значения.
Прогноз погоды по регионам
В Минске в среду будет переменная облачность и без осадков. Столбик термометра в белорусской столице поднимется до отметки +20…+22°C. Ветер будет северо-западный 4−9 м/с.
Схожие погодные условия будут в Бресте и Гродно: переменная облачность, без осадков, +20…+22°C, ветер северо-западный 4−9 м/с.
В Гомеле сегодня будет преобладать облачная погода и пройдет сильный дождь (вероятность осадков 80−90%), а также прогремит гроза. В этом областном центре воздух прогреется до +21…+23°C. Ветер северо-западный 4−9 м/с с порывами до 14 м/с.
В Витебске и Могилеве установится более жаркая погода — +22…+24°C. В Витебске будет переменная облачность и без осадков, а в Могилеве — облачно с прояснениями, утром и днем пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер будет северо-западный 4−9 м/с, в Могилеве при грозах порывы будут достигать 14 м/с.