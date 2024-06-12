Грозы и местами ливни ожидаются в Беларуси в среду

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения. Грозы также могут стать причиной природных пожаров и возгораний в жилых и производственных зданиях, а ливни могут привести к подтоплению отдельных домов, хозпостроек и автодорог местного значения.