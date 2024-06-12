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Житель Кузбасса Ренат Халиков получил звание Героя России

Стало известно, что «Золотую Звезду» Халикову вручил Министр обороны Андрей Белоусов.

Кузбассовец — командир 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии полковник Ренат Халиков получил звание Героя России.

Стало известно, что «Золотую Звезду» Халикову вручил Министр обороны Андрей Белоусов.

Врио губернатора региона Илья Середюк отметил в своём Телеграм-канале, что такая награда — гордость всего Кузбасса.

«Наши ребята освобождали Авдеевку и совсем недавно отбили Бердычи, о чем Ренат Халиков докладывал президенту Владимиру Путину», — подчеркнул Середюк.

Высокого звания кузбассовец был удостоен 11 июня накануне Дня России.