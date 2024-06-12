Как ходит общественный транспорт в Кемерове на День города 2024?

12 июня Кемерово празднует День города и День России, и расписание общественного транспорта меняется.
Весь общественный транспорт города 12 июня будет ходить по воскресному расписанию (цена обычная, все льготы действуют), а специальные подвозящие маршруты будут работать с 15:00 12 июня до 01:00 13 июня. Само количество транспорта увеличат.
Что довезет до площади?
Автобус № 301 «ДК шахтеров — “Кузбасс-Арена” будет следовать:
в прямом направлении: ДК шахтеров, Логовое шоссе, Кузнецкий мост, пр. Кузнецкий, пр. Советский, ул. 50 лет Октября, ул. Красноармейская, ул. Соборная, пр. Притомский, «Кузбасс-Арена».
в обратном направлении: площадь Московская, пр. Притомский, ул. Соборная, ул. Красноармейская, ул. 50 лет Октября, пр. Советский, пр. Кузнецкий, Кузнецкий мост, Логовое шоссе, пр. Шахтеров, ДК шахтеров.
Автобус № 302 «Сельская больница — д.п. Центральный» будет следовать:
в прямом направлении: Сельская больница, пр. Шахтеров, ул. Терешковой, пр. Притомский, ул. Соборная, пр. Ленина, д.п. Центральный,
в обратном направлении: д.п. Центральный, пр. Ленина, ул. Терешковой, пр. Шахтеров, Сельская больница.
Также до Московской площади можно будет добраться регулярными маршрутами № 84, № 88 и № 90а.
Что отвезет от площади и Притомского после фейерверка?
№ 5 «Московская площадь» — ул. Соборная — ул. Красноармейская — пос. Урицкого".
№ 7 «Московская площадь» — ул. Соборная — пр. Ленина — Детский сад".
№ 8 «Московская площадь» — пр. Притомский — ул. Волгоградская — пр. Ленина — ж.р. Ягуновский".
№ 9 «Московская площадь» — ул. Соборная — пр. Ленина — Сельхозкомплект".
№ 13 «Московская площадь» — ул. Соборная — пр. Ленина — ул. Пролетарская — Железнодорожный вокзал".
№ 19 «Московская площадь» — пр. Притомский — ул. Волгоградская — пр. Ленина — ост. «АЗОТ».
№ 27 «Московская площадь» — пр. Притомский — б-р Строителей — пр. Октябрьский — д.п. «Комсомольский».
№ 31 «Московская площадь» — пр. Притомский — ул. Волгоградская — пр. Московский — ул. Терешковой — пр. Шахтеров — ост. «11-я ГРБ».
№ 32 «Московская площадь» — пр. Притомский — ул. Волгоградская — пр. Ленина — ул. Тухачевского — ул. Дружбы — ул. Двужильного".
№ 49 «Московская площадь» — пр. Притомский — б-р Строителей — пр. Ленина — д.п. «Комсомольский».
№ 51 «Московская площадь» — ул. Соборная — ул. Красноармейская — ул. 50 лет Октября — пр. Советский — д.п. «21 микрорайон».
№ 81 «Московская площадь» — пр. Притомский — б-р Строителей — д.п. «Комсомольский».
№ 82 «Московская площадь» — пр. Притомский — ул. Волгоградская — пр. Ленина — ул. Терешковой — ул. Сибиряков Гвардейцев — д.п. «Комсомольский».
№ 87 «Московская площадь» — пр. Притомский — ул. Волгоградская — пр. Ленина — ул. Тухачевского — ост. «ул. 1-ая Линия».
№ 127 «Московская площадь» — пр. Притомский — ул. Волгоградская, пр. Московский — ул. Терешковой — пр. Шахтеров — пос. Боровой".
№ 172э «Московская площадь» — пр. Притомский — ул. Волгоградская — пр. Московский — ул. Терешковой — Леснополянское шоссе — ж.р. Лесная Поляна".
№ 197э «Московская площадь» — пр. Притомский — ул. Волгоградская — пр. Московский — ул. Терешковой — пр. Шахтеров — ж.р. Кедровка".
№ 228 «Московская площадь» — ул. Соборная — ул. Красноармейская — ул. 50 лет Октября — пр. Советский — д.п. «21 микрорайон».
№ 3 «Московская площадь» — ул. Соборная — пр. Ленина, ул. Пролетарская, ул. Мичурина",
№ 17 «Московская площадь» — ул. Соборная — пр. Ленина — пос. Казачий".
№ 104 «Московская площадь» — пр. Притомский — б-р Строителей — п. Металлплощадка".
№ 144 «Московская площадь» — пр. Притомский — ул. Волгоградская — п. Металлплощадка".
№ 182э «Московская площадь» — пр. Притомский — ул. Волгоградская — пр. Московский — ул. Терешковой — пр. Шахтеров — ж.р. Промышленновский".
№ 2 «Московская площадь» — пр. Притомский — ул. Волгоградская — пр. Ленина — ул. Тухачевского — ост. школа № 98".
№ 111 «Московская площадь» — пр. Притомский — б-р Строителей — пр. Октябрьский — д.п. «Комсомольский».
№ 22 «Московская площадь» — пр. Притомский — ул. Волгоградская — пр. Ленина — д.п. «Железнодорожный вокзал».
№ 47 «Московская площадь» — пр. Притомский — ул. Волгоградская — пр. Ленина — ул. Тухачевского — ул. Свободы".
№ 40 «Московская площадь» — ул. Соборная — пр. Ленина — ул. Дзержинского — КГМИ".
№ 227 «Московская площадь» — пр. Притомский — ул. Волгоградская — пр. Московский — ул. Терешковой — «21 микрорайон».
№ 7 «Московская площадь — пр. Притомский, ул. Волгоградская, пр. Октябрьский, ул. Соборная, ул. Красноармейская, пр. Кузнецкий, пр. Советский».
№ 15 «Московская площадь» — пр. Притомский — ул. Волгоградская — пр. Ленина — ул. Тухачевского — пр. Молодежный — ул. Двужильного".