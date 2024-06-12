Дмитрий Демешин принял участие в открытии двухпутного движения на БАМе в Хабаровском крае

— Выполнение мероприятий второго этапа модернизации железной дороги уже дало мощный импульс нашим портам. Объем переработки грузов в Ванино и Советской Гавани с начала 2022 года увеличился более чем в 1,5 раза и достиг 38 млн тонн в год. В перспективе это позволит создать дополнительно 1,7 тыс рабочих мест в крае. Эти достижения — результат колоссальной работы и задел для роста экономики не только Хабаровского края, но и всей страны, — завил Дмитрий Демешин. На перегоне уложено почти семь километров пути и установлено 10 искусственных сооружений через водные преграды. Работы осложнялись особенностями рельефа местности и нестабильными почвами: перегон проходит в прижимах к реке Тумнин и пересекает хребет Сихотэ-Алинь. На скальных участках рабочие установили снегоудерживающее ограждение и металлические сетки: это защитит пути от камнепадов и лавин. Всего сеткой укрепили порядка 66 тыс квадратных метров склонов.