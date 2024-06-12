Дмитрий Демешин принял участие в открытии двухпутного движения на БАМе в Хабаровском крае

На перегоне «Разъезд 323 км — Людю» железнодорожной линии Комсомольск-на-Амуре — Ванино состоялась церемония открытия второго главного пути. В формате видеомоста участие в ней приняли председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин и гендиректор РЖД Олег Белозеров. Открытие приурочено к празднованию 50-летия Байкало-Амурской магистрали, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как отметил глава региона, Хабаровский край сегодня выступает в авангарде развития Дальнего Востока и является одним из ключевых узлов Восточного полигона Российских железных дорог, где реализуются второй и третий этапы модернизации магистрали. Открытие второго пути послужит росту провозной способности к порту Ванино в два раза — до 82 млн тонн в год. Поставленная президентом России задача увеличить провозную способность к восточным портам выполняется.
— Выполнение мероприятий второго этапа модернизации железной дороги уже дало мощный импульс нашим портам. Объем переработки грузов в Ванино и Советской Гавани с начала 2022 года увеличился более чем в 1,5 раза и достиг 38 млн тонн в год. В перспективе это позволит создать дополнительно 1,7 тыс рабочих мест в крае. Эти достижения — результат колоссальной работы и задел для роста экономики не только Хабаровского края, но и всей страны, — завил Дмитрий Демешин. На перегоне уложено почти семь километров пути и установлено 10 искусственных сооружений через водные преграды. Работы осложнялись особенностями рельефа местности и нестабильными почвами: перегон проходит в прижимах к реке Тумнин и пересекает хребет Сихотэ-Алинь. На скальных участках рабочие установили снегоудерживающее ограждение и металлические сетки: это защитит пути от камнепадов и лавин. Всего сеткой укрепили порядка 66 тыс квадратных метров склонов.