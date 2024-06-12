Жители Лысьвы возмущены: погибшего в ходе СВО земляка похоронили в ящике

Они подчеркнули, что похороны участника СВО прошли в соответствии с пожеланиями его родственников. На церемонии прощания в храме Иоанна Богослова присутствовали представители администрации, военкомата и комитета солдатских матерей. Также был почетный караул и обязательный в таких случаях торжественный залп.