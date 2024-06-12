Жители Лысьвы возмущены: погибшего в ходе СВО земляка похоронили в ящике

Власти Лысьвы заявили, что жителя Пермского края, погибшего в ходе спецоперации на Украине, похоронили в деревянном ящике из-за нерасторопности ритуальной компании, которая не успела вовремя изготовить гроб. Об этом сообщает издание 59.RU.
В местной администрации пояснили, что труп находился в цинковом ящике, который доставили из зоны СВО в Прикамье.
«Из-за сжатых сроков захоронения ритуальная компания не смогла вовремя отреагировать и изготовить гроб нужного размера. Факт совершенно неприемлемый» — прокомментировали ситуацию чиновники.
Они подчеркнули, что похороны участника СВО прошли в соответствии с пожеланиями его родственников. На церемонии прощания в храме Иоанна Богослова присутствовали представители администрации, военкомата и комитета солдатских матерей. Также был почетный караул и обязательный в таких случаях торжественный залп.
Ранее в соцсетях была опубликована фотография, возмутившая местных жителей. Они не понимали, как такое вообще могло произойти.