Под Новосибирском продают билеты-комбо на электричку и маршрутку

Как сообщили в минтрансе Новосибирской области, такой проект до Чистоозёрного только дошёл, но ранее он успешно реализовывался и в других районах региона.
«Мультимодальные перевозки сейчас работают в Северном, Венгерово, Здвинске, Усть-Тарке, Кыштовке. Они показали удобство и легкость подхода: пассажиры сразу видят время отправления автобусов и поездов», — говорится в сообщении министерства транспорта Новосибирской области.
Эти билеты рассчитаны на то, что человек доезжает на электричке до автобусной остановки, а потом пересаживается и добирается до Новосибирска. Время движения двух видов транспорта для этого синхронизировано.
Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что на летнее расписание перешли 10 пригородных электричек.