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Под Новосибирском продают билеты-комбо на электричку и маршрутку

Министерство транспорта Новосибирской области порадовало жителей села Чистоозёрное: здесь будут продавать комбо-билеты на электричку и маршрутку.

Источник: КрасЖД

Как сообщили в минтрансе Новосибирской области, такой проект до Чистоозёрного только дошёл, но ранее он успешно реализовывался и в других районах региона.

«Мультимодальные перевозки сейчас работают в Северном, Венгерово, Здвинске, Усть-Тарке, Кыштовке. Они показали удобство и легкость подхода: пассажиры сразу видят время отправления автобусов и поездов», — говорится в сообщении министерства транспорта Новосибирской области.

Эти билеты рассчитаны на то, что человек доезжает на электричке до автобусной остановки, а потом пересаживается и добирается до Новосибирска. Время движения двух видов транспорта для этого синхронизировано.

Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что на летнее расписание перешли 10 пригородных электричек.